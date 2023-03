În prima parte a emisiunii, invitatul lui Alex Vlădescu de la DC News, DC News TV și DC Business, este Florin Spătaru, ministrul Economiei. În a doua parte, invitat este Adrian Asoltani, trainer de educație financiară.

MINISTRUL ECONOMIEI, LA RAPORT! Ce investitori a reușit să aducă în țară în peste 1 an de când este ministru? Pe ce cheltuie ministrul Economiei banii într-o lună? Ce reformă a făcut Florin Spătaru în Ministerul pe care îl conduce? Câte companii aveți în subordine și câte dintre ele sunt pe pierdere? Cu cât ați redus pierderile la acestea? ROMAERO a pierdut contractul cu Ryanair, cel mai mare pentru mentenanța avioanelor civile. Ce avioane mai repară Romaero și ale cui? Cu 40 de ani în urmă, în august 1982, de pe porțile Întreprinderii de Avioane București, actualul Romaero, ieșea primul Rombac 1-11, primul avion de pasageri cu reacție românesc, produs sub licență britanică Bac 1-11. În 2022, Romaero nu mai are nici dreptul să repare aeronave. Când o să facă RomAero avioane din nou?

În urmă cu o lună, anunțați că susține modificarea legislativă prin care statul să poată înființa noi companii de stat în domeniile strategice. În ce domenii mai exact și cu câte companii noi ne-am putea trezi?

Cât cheltuie lunar? Când și-a făcut ultima dată un cadou și ce anume? Dar ultima investiție personală, ce valoare are și în ce a fost făcută?

-INVITAT: FLORIN SPĂTARU, ministrul Economiei

MAIN 2. PLANURI DE ECONOMISIRE. Cum economisim? Ce este Fondul de Urgenta și Fondul de Siguranță? Câți lei trebuie să avem în acestea și când le folosim? Când luăm salariul punem direct de o parte o anumită sumă de bani? Cum economisim mai eficient? Ținem banii la saltea sau îi punem în bancă? Care este soluția-minune, găsită de profesorii de educație financiară, pentru a plăti mai repede un credit? În ce investim banii economisiți și cum?

-INVITAT: ADRIAN ASOLTANIE, trainer de educație financiară

