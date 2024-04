Specialiștii Institute for the Study of War spun că stabilizarea pozițiilor rusești la nord-vest de Avdiivka îi oferă comandamentului rus o alegere: fie să continue să împingă spre vest către obiectivul său operațional declarat din Pokrovsk; fie să încerce să avanseze spre nord pentru a efectua posibile operațiuni ofensive suplimentare în jurul localității Chasiv Yar.





Forțele ruse au obținut câștiguri tactice marginale suplimentare la nord-vest și sud-vest de Avdiivka până în 29 aprilie, dar nu au făcut avansuri semnificative în direcția Avdiivka în ultimele 24 de ore.



Forțele ruse au oportunitatea de a alege între mai multe direcții tactice pentru viitoarele atacuri aproape de Avdiivka, dar rămâne neclar unde își vor concentra eforturile în viitorul apropiat.



Investigațiile agențiilor de știri ucrainene, cât și ale surselor de opoziție rusești sugerează că Rusia le refuză gardienilor legali ai copiilor ucraineni deportați forțat și adoptați posibilitatea de a repatria acești copii, subminând în continuare afirmațiile Kremlinului conform cărora deportarea și adoptarea copiilor ucraineni ar fi un efort umanitar necesar.



Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat în timpul unei vizite neașteptate la Kiev pe 29 aprilie că aliații occidentali ai Ucrainei trebuie să furnizeze asistență militară pe termen lung și previzibilă Ucrainei și să transmită Kremlinului că Rusia nu poate „aștepta” sprijinul occidental pentru Ucraina.

Kremlinul urmărește o campanie hibridă care vizează direct statele NATO, inclusiv utilizarea interferențelor GPS și sabotarea logisticii militare pe teritoriul membrilor NATO.



Telegram a blocat temporar roboții de chat meniți să faciliteze rapoartele civile despre activitatea militară rusă către canalele oficiale ucrainene, inclusiv unele canale gestionate de serviciile de securitate ucrainene.



Forțele ruse au făcut recent avansuri confirmate în apropierea Avdiivka și a orașului Donetsk.



Oficialii ucraineni continuă să raporteze că autoritățile ruse îi determină pe ucrainenii din zonele ocupate să se alăture armatei ruse.

