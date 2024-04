„Confruntare” între garda de coastă chineză și nave filipineze

Filipinele au acuzat China de „manevre periculoase și obstrucționare” și de reinstalarea unei bariere la reciful disputat Scarborough Shoal, pe care Beijingul l-a blocat și l-a confiscat de la Manila în 2012.

Jay Tarriela, purtătorul de cuvânt al Gărzii de Coastă a Filipinelor (PCG), a declarat că două vase filipineze de patrulare maritimă au întâlnit patru nave ale Gărzii de Coastă a Chinei (CCG) și șase nave din miliția maritimă a Chinei în zonă, luni dimineață, notează Skynews.



Una dintre nave a fost lovită de tunurile de apă ale uneia dintre navele CCG la aproximativ 12 mile nautice (22 km) de recif, în timp ce cealaltă - o navă PCG - a fost lovită de tunurile de apă trase de două dintre navele CCG când se afla la aproximativ 1.000 de yarzi (914 de metri) distanță de recif, pe care Filipinele îl numesc Bajo de Masinloc.

Scriind pe platforma de socializare X, Tarriela a declarat că balustrada și copertina navei au fost deteriorate.

