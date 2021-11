Florin Cîțu: România era campioană la vaccinare, după am fost victimele propriului succes

„Ați văzut că, într-o perioadă lungă de timp, România era campioană la vaccinare. După aceea am fost victimele propriului succes. În momentul în care am spus că se poate vaccina oricine cu buletinul, cam în acel moment a început să nu mai fie un succes campania de vaccinare. Este posibil să fi fost o problemă faptul că am folosit... vectorul de imagine am fost eu, am fost colegii mei din Guvern. Încercam să-i facem pe oameni să înțeleagă. La un moment dat, am schimbat campania, am mers în sate și am fost cel care a vorbit de două ori cu toate cultele și am încercat să le implic pe toate. Unele s-au implicat, altele nu s-au implicat direct”, a declarat joi, la TVR 1, Florin Cîțu.

Acesta a respins ideea potrivit căreia mesajele politicienilor au determinat lumea să se relaxeze și să renunțe la vaccinare. „Veți vedea că și după valul patru, când natural va scădea valul patru, lumea se va relaxa și nu se va vaccina. Atât timp cât nu există pericolul, este complicat să-i convingi pe oameni, decât dacă facem obligatorie vaccinarea”.

Bilanț coronavirus. Numărul persoanelor infectate, în scădere

Până joi, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.771.887 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.663.637 de pacienți au fost declarați vindecați. În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 2.104 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19).

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 424 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Până astăzi, 55.829 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În intervalul 24.11.2021 (10:00) – 25.11.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 212 decese (109 bărbați și 103 femei), din care 35 anterioare intervalului de referință, ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Covasna, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Iași, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vrancea și Municipiul București.

Dintre cele 212 decese, 2 au fost înregistrate la categoria de vârstă 30-39 ani, 7 la categoria de vârstă 40-49 ani, 21 la categoria de vârstă 50-59 ani, 47 la categoria de vârstă 60-69 ani, 81 la categoria de vârstă 70-79 ani și 54 la categoria de vârstă peste 80 ani.

195 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 8 pacienți decedați nu au înregistrat comorbidități, iar pentru 9 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.

Au fost raportate 35 de decese anterioare intervalului de referință, survenite în județele Bacău, Brașov, Brăila, Giurgiu, Mureș, Neamț, Tulcea și București, în lunile octombrie 2021 și noiembrie 2021. În intervalul de referință au fost raportate 177 de decese.

Din totalul de 212 pacienți decedați, 190 erau nevaccinați și 22 vaccinați. Cei 22 de pacienți decedați vaccinați aveau vârste cuprinse între grupele de vârstă 50-59 ani și peste 80 de ani. 21 dintre pacienții vaccinați care au decedat prezentau comorbidități, iar pentru 1 pacient nu au fost raportate comorbidități.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 8.859. Dintre acestea, 1.341 sunt internate la ATI. Dintre cei 1.341 de pacienți internați la ATI, 130 au certificat care atestă vaccinarea. Din totalul pacienților internați, 132 sunt minori, 120 fiind internați în secții și 12 la ATI.