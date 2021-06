Florin Cîţu: Alocaţiile cresc SIGUR de la 1 ianuarie 2022

"Vom veni cu o formulă pentru alocaţii, care să fie transparentă. Anul acesta este un alt context, vorbim de o reducere a deficitului bugetar, e un efort bugetar la care trebuie să participăm toţi. A fost o creştere anul trecut, când în multe ţări nu existau creşteri. Vom avea această majorare la începutul anului viitor", a declarat Florin Cîţu la conferinţa de presă de după şedinţa de Guvern.

Acesta a spus că alocaţiile vor fi crescute în continuare, dacă situaţia economică o va permite.

"Când legi un obiectiv ca acesta de performanţa economică, bineînţeles că vor creşte mai mult. Ăsta este scopul nostru, să legăm creşterea de performanţa economică, nu de decizia politică, cum a fost până acum", a explicat premierul.

Orban a spus că nu există bani

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, la Piteşti, că nu există resurse pentru încă o creştere a alocaţiilor copiilor în acest an.



"Au mai apărut păreri... Nu aş vrea să comentez. Sunt convins că vom ajunge la o soluţie. PNL, şi nu numai PNL, majoritatea acestei coaliţii a hotărât o formă la Senat prin care creşterea alocaţiilor s-a făcut numai de la 1 ianuarie. Hai să fim cinstiţi, nu există resurse ca să ne mai permitem încă o creştere a alocaţiilor în acest an dacă vrem să le creştem şi la anul. Şi ca atare, noi susţinem formula de creştere a alocaţiilor care s-a făcut la 1 ianuarie să nu se mai facă de la 1 iulie, ci să se facă de la anul", a spus Orban, transmite Agerpres.



Întrebat de jurnalişti dacă sunt parlamentari USR PLUS sau UDMR care se opun acestei variante, Orban a răspuns: "Nu comentez, să se exprime ei public".

În septembrie 2020, Guvernul a adoptat OUG 123/2020 ce prevedea o dublare a alocaţiilor de la acea dată, majorare care se va face în cinci etape. Primele două, din august 2020 şi ianuarie 2021, au fost deja respectate, celelalte trei fiind prevăzute pentru iulie 2021, ianuarie 2022, și iulie 2022, scrie avocat.net. În prezent, după mărirea din ianuarie 2021, alocaţiile au o valoare de 427 lei, pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani şi pentru copiii cu handicap până la 18 ani, şi de 214 lei, pentru copiii cu vârste între 2 şi 18 ani.