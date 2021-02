Fiul fotbalistului Dănuț Lupu, salvatorul fetei de la metrou. Mărturia tânărului: "Avea ochii pierduți, se uita în gol". Cum s-a întâmplat tot

Răzvan Lupu, în vârstă de 32 de ani, fiul fostului internaţional român Dănuţ Lupu, a povestit cum a reușit să o salveze pe fata de 15 ani, dar și care este motivul pentru care ea s-ar fi aruncat pe șine.

„Am auzit-o pe Alexandra țipând. Am crezut că și-a scăpat ceva, telefonul, skateboard-ul. Când m-am îndreptat spre peron, am văzut-o pe aia mică că s-a ridicat. În momentul când s-a ridicat, Alexandra a țipat: nu, nu, dă-mi mâna, atunci am fugit și eu și i-am zis: dă-mi mâna. Ulterior, a întins mâna și a venit spre noi, spre margine. Nu știu cum am reușit să o prind atât de bine de mână, cum am avut atât de multă forță să o trag atât de repede. Sunt fericit și bucuros că a ieșit așa și nu a pățit nimic.”, a povestit Răzvan Lupu la Matinalii Digi FM.

A treia tentativă de suicid

„Cred că am mai stat o jumătate de oră pe peron. Era ca orice om care trece printr-o traumă, printr-o depresie. Avea ochii pierduți, se uita în gol. După vreo 10 minute și-a mai revenit. Ulterior am vorbit cu tatăl ei. Ea are probleme de ceva timp și cu anturajul, cu integrarea ei în societate. E la a treia tentativă de suicid, din câte am înțeles, a schimbat și patru psihologi.”, a adăugat el.

Reamintim că o fată de 15 ani s-a aruncat pe șine în stația de metrou Dristor 1. Incidentul s-a produs în urmă cu două zile. Ea a fost salvată în ultima clipă de către doi tineri care se aflau în stație. Aceștia au reușit să o tragă din fața metroului în ultima secundă, când acesta era foarte aproape.

