Femeile din Rusia îi cer lui Putin să nu le mai trimită bărbații „la măcel”: Sunt trimiși ca mieii la sacrificare / foto

Un grup de soții și mame ruse i-au cerut președintelui Vladimir Putin să nu le mai trimită soții și fiii „la măcel”, forțându-i să se alăture grupurilor de asalt fără pregătire sau provizii adecvate, potrivit CNN.

Într-un videoclip distribuit de canalul independent rus Telegram SOTA, femeile au spus că cei dragi au fost „forțați să se alăture grupurilor de asalt” la începutul lunii martie, în ciuda faptului că au avut doar patru zile de antrenament de la mobilizarea lor din septembrie.

„Soțul meu... este situat pe linia de contact cu inamicul”, spune o femeie în înregistrare.

„Oamenii noștri mobilizați sunt trimiși ca mieii la sacrificare pentru a asalta zone fortificate – cinci la un moment dat, împotriva a 100 de inamici puternic înarmați”, a continuat ea.

„Ei sunt pregătiți să-și servească patria, dar în funcție de specializarea pentru care s-au antrenat, nu ca soldați de asalt. Vă rugăm să îi retrageți pe băieții noștri de pe linia de contact și să furnizați artileriștilor artilerie și muniție”, a mai spus femeia.

CNN nu a putut verifica în mod independent afirmațiile făcute de grupul de femei din videoclip.

Mișcarea Rusiei de a trimite sute de mii de oameni să lupte pe câmpurile de luptă din Ucraina a generat disidență și proteste și a determinat mulți ruși – în special tineri – să părăsească țara.

„Am fugit din Rusia pentru că vrem să trăim”, a declarat anterior pentru CNN un bărbat, care a cerut să nu fie identificat pentru a-i proteja pe cei dragi lăsați în urmă. „Ne temem că putem fi trimiși în Ucraina”, a adăugat el.

Familiile bărbaților ruși recrutați au criticat mobilizarea, spunând că este afectată de problemele de disciplină și lipsa de conducere din partea ofițerilor de rang mediu, nu există pregătire, iar logistica este precară. De asemenea, sunt uniforme insuficiente, hrană puțină și îngrijirea medicală aproape că nu există.

