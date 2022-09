FC Hermannstadt - CS Universitatea Craiova, rezultat surpriză în Superligă

Unicul gol al partidei, desfăşurată pe o ploaie insistentă, a fost înscris de Daniel Paraschiv (50), din pasa lui Mino Sota, după o minge greşită de Bogdan Mitrea. Universitatea a evoluat foarte slab şi a trimis primul său şut pe poartă în min. 76, prin Andrei Ivan. Nou-promovata FC Hermannstadt rămâne neînvinsă în acest sezon, cu trei victorii şi două egaluri.

Universitatea, care venea după trei victorii consecutive, a suferit primul eşec în campionat cu Mirel Rădoi antrenor. AFC Hermannstadt - Universitatea Craiova 1-0 (0-0), Stadion Gaz Metan - Mediaş

A marcat: Daniel Paraschiv (50). Arbitru: Florin Andrei (Târgu Mureş); arbitri asistenţi: Ciprian Florin Danşa (Satu Mare), Adrian Vornicu (Iaşi); al patrulea oficial: Iulian Călin (Ştefăneşti/Argeş) Arbitru video: Iuliana Elena Demetrescu (Râmnicu Vâlcea); arbitru asistent video: Vasile Marinescu (Bucureşti) Observatori: Marcel Savaniu (Satu Mare) - CCA, Ştefan Popa (Bucureşti) - LPF.

Farul Constanţa a învins FCSB, la Ovidiu, cu 3-1, în Superligă. După meci, Gigi Becali a anunţat că libertatea lui Dică s-a terminat şi că va interveni din nou la echipă. Antrenorul, în schimb, dă semne că vrea să demisioneze.

”Aici am mâncat bătaie pentru că au jucat ei fotbal. Noi am crezut că suntem vedete calificate în Europa, de ce să alergăm prea mult? Nu știu ce zice Dică, dar jucătorii ăia care nu au curaj au calificate echipa în grupe. Părerea mea e că e și vina lui. Dacă ai o echipă valoroasă ca FCSB și nu ai posesia, e doar vina antrenorului.

Cea mai mare greșeală și o să mă impun și o să-i cer să schimbe sistemul de joc. Nu se poate să câștigăm cu sistemul ăsta. Dacă joci 4-2-3-1, trebuie să joci cu doi mijlocași defensivi. Noi ce am jucat, 4-1-1-3-1? Dacă joci 4-3-3 e altceva, domini mijlocul terenului. Noi am avut 4-0-4-1. Dulca a fost zero, Olaru e inter, nu am avut jucător defensiv.

Mijlocul terenului dacă nu-l domini, poți să ai cinci de Messi și de Haaland, tot pierzi. Va juca 4-3-3, s-a terminat cu 4-2-3-1. Dacă vrei așa, joci și cu Oaidă, și cu Malcom. Dică va schimba asta la ordinul meu: 4-3-3! La revedere! Dacă ei nu pot să joace ce vrei tu, lasă-i să joace ce știu”, a declarat Gigi Becali, la Fotbal Club.

Dică pare că vrea să plece de la FCSB

"La cald, spun că am făcut o primă repriză slabă. În a doua am marcat gol, puneam presiune pe ei, dar facem o greșeală fără să ne atace nimeni, băgăm mingea în centru și primim golul 3. Și asta se întâmplă la jucători cu experiență, de la care te aștepți ca tinerii să învețe.

Le facem noi cadou dacă adversarii nu ne pun probleme. Ca și la primul gol, pierdem mingea și iese penalty. Nu îmi place să scot în evidență un jucător, pierdem cu toții, nu doar Dawa sau altul. Când câștigăm, câștigam toți. Analiza o fac cu ei și le spun fiecăruia în vestiar ce a greșit.

Până acum am mai schimbat, meciurile din Europa le-am tratat altfel, dar apoi am schimbat 7-8 jucători, însă acum au jucat din nou cei care au jucat în Europa. Acum a intrat și Compangno, doar el, un jucător cu experiență.

Le-am cerut de când am venit, și mai ales după ce ne-am calificat, curaj, personalitate. Mie asta îmi place. Chiar dacă ceri mingea de 10 ori și greșești, nu mă supăr. Chiar dacă o ceri de 10 ori și o atingi de 3 ori. Eu vreau curaj! Mie nu îmi plac jucătorii care se pitesc", a spus Dică. Vezi știrea aici!

