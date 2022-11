Fază amuzantă la Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar. Jucătorii Angliei nu pot să doarmă din cauza cămilelor / foto

Echipa națională a Angliei a ales să se cazeze într-un hotel departe de traficul orașului, dar nu a luat în calcul cămilele care populează zona în număr mare și sunt foarte zgomotoase

Primul adversar al Angliei la Cupa Mondială nu este o echipă de fotbal, ci o turmă de cămile. Călătoria în Qatar pentru naționala celor Trei Lei nu a început în cel mai bun mod. De altfel, echipa antrenorului Gareth Southgate este cazată la hotelul Souq Al Wakra. Acesta se află departe de traficul din centrul orașului, dar zona este populată de un număr mare de cămile.

În încercarea de a scăpa de zgomotul din zona centrală a metropolei, britanicii nu s-au împăcat cu zgomotele cămilelor care, datorită izolației fonice slabe a hotelului, țin jucătorii și personalul treji în timpul nopții, conform La Repubblica.

It looks like the English press is preparing to create an excuse for a three-lions premature exit from the #QatarWorldCup2022:

The grunting camels of Al Wakra kept the team awake at nighthttps://t.co/yU8sDsdk6s