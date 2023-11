"Faliment programat" în România? Chirieac: Nu ne lasă nici America, nici Uniunea Europeană

Vizita lui Klaus Iohannis în Tanzania

"Ce legătură mai are domnul preşedinte Klaus Iohannis cu România, în afară de faptul că România îi plăteşte deplasarea oficială... iertaţi-mă, vacanţă oficială în Africa, aşa cum i-a plătit şi alte vacanţe? Ce altă legătură mai este? Faptul că un preşedinte din România doreşte să redeschidă relaţia cu Africa, închisă după prăbuşirea comunismului, ar fi un fapt lăudabil. Dar arătaţi-mi ce oameni de afaceri din România a luat domnia sa, preşedintele Iohannis, ce membri ai Guvernului?

Arătaţi-mi cine a fost în delegaţia economică a preşedintelui Klaus Iohannis! Nu a fost nimeni. A fost dânsul cu un avion privat - a făcut economie, că avionul nu mai are piscină - contribuția sa la bugetul de austeritate al ţării. În rest, despre ce vorbim? Safari, Zanzibar, Capul Verde. Este o vacanţă. Aşa înţelege domnul preşedinte Iohannis. Şi, fie vorba între noi, nici nu putem fi prea surprinşi, pentru că, din primul mandat, domnia sa a dat aceleaşi semne. Nu e că, vezi Doamne, până acum era rupt de muncă şi acum a plecat în vacanţă, cu un an înainte de terminarea mandatului", a spus analistul politic Bogdan Chirieac, la Realitatea Plus.

"Faliment programat" din cauza PSD și PNL?

Președintele USR, Cătălin Drulă, spune că România se află în fața unui faliment programat din cauza devalizării bugetului de către PSD și PNL.

"În privinţa falimentului programat, eu nu cred că PSD şi PNL vor să bage România în faliment şi nici nu se va întâmpla asta, fiindcă nu ne lasă nici America, nici UE, dar mai multă pricepere în economie este de dorit. Nu poţi, sub nicio formă, să greşeşti nici bugetul de stat al României cu 50 de miliarde, cum a făcut domnul Câciu, nu poţi să propui orbeşte majorarea de taxe şi impozite, cum a făcut domnul Boloș. S-a oprit creşterea economică, mediul privat suferă, s-au făcut ultra-cheltuieli în mediul public, pensiile speciale sunt neatinse, după cum aţi văzut, deşi se prevede în PNRR să dispară - de fapt s-au majorat anul acesta -, judecătorii s-au judecat între ei şi trebuie se le mai dăm încă 3 miliarde de ei salarii restante din 1900 toamna sau din 2000 primăvara, de când au hotărât domniile lor, de prin 2008-2009. Toate aceste lucruri nu fac bine României, dar nu va fi faliment", a punctat Bogdan Chirieac.

"A fost un preşedinte atât de român cum nu ne-am fi dorit niciodată"

Rareș Bogdan l-ar fi sunat pe Klaus Iohannis să se plângă de PSD.

"Credeţi că Rareş Bogdan chiar l-a sunat pe preşedintele Iohannis? Eu cred că a fost o figură de stil, o metaforă. În privinţa ruperii coaliţiei, România nu e de capul ei şi slavă Domnului! Cuvântul de bază, acum, în această parte a lumii, este stabilitate. Nu poate să plece nici PSD-ul, nici PNL-ul de la guvernare. E clară situaţia asta

În privinţa mandatelor domnului președinte Iohannis... Nici nu a fost dezastrul lăsat de Traian Băsescu, dar nici nu avem ceea ce am sperat noi în 2014 - nu a fost Nici Carol I, nici Ferdinand I Întregitorul. A fost un preşedinte atât de român cum nu ne-am fi dorit niciodată. Că noi l-am votat ca e neamţ, în 2014", a spus analistul politic.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Acest articol reprezintă o opinie.