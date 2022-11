Excremente de urs la conservă, vândute în România. Cât costă

Excrementele de urs la conservă sunt un produs pe care îl puteți găsi în județele Covasna și Harghita, iar producătorii sunt cunoscuți pentru berea şi chipsurile "Csíki Sör" şi "Csíki Csipsz". O conservă de 30 de grame costă 40 de lei, scrie Ziarul de Iași.

Firma producătoare garantează că excrementele sunt autentic-secuieşti, scrie presa locală din Târgu Mureș. Șeful OPC spune că produsul nu poate fi scos de la comercializare, pentru că pe etichetă scrie că nu este destinat consumului de către oameni.

"Se vinde la noi în judeţ, am găsit la Târgu Secuiesc, într-un bar care are franciza celor de la Lixid Project, cei care fac berea Csíki Sör şi chipsurile cu aceeaşi denumire. Am înţeles că e un fel de suvenir, nu au putut să ne dea o explicaţie. Se dă şi un termen de valabilitate, care e aiurea, nu înţeleg la ce să dai termen de valabilitate dacă nu este produs alimentar. Traducerea nu este completă, se afirmă acolo că este produs secuiesc, produs în Székelyföld şi că se poate lucra cu el, se poate lua în mână şi mula ca o plastilină, aşa mi s-a explicat. Te-ai putea juca cu el, într-un fel, dar nu ştiu dacă e în regulă, ce se întâmplă dacă un copil se joacă cu el şi îl bagă în gură?", a declarat șeful OPC Covasna, pentru WeRadio.

Donarea excrementelor în scop medical, o nouă modalitate de a face bani mulți ușor. "Poți câștiga 180.000 de dolari pe an"

O femeie a dezvăluit cum poți câștiga până la 180.000 de dolari pe an donându-ți fecalele. În timp ce mulți dintre noi consideră că fecalele umane sunt "deșeuri", acestea pot fi transformate în bani dacă știți unde să căutați, scrie LadBible.



Un utilizator de TikTok pe nume "Isafidelino" a postat un videoclip care dezvăluie... trucul.

"Vrei să câștigi bani donându-ți excrementele? Nu mint. Acccesează humanmicrobes.org, dă clic pe "Donatori" și poți câștiga 180.000 de dolari pe an", a spus femeia într-un videoclip postat pe platforma de socializare.



În timp ce ideea de a vinde excremente poate părea dezgustătoare, Isafidelino a subliniat că fapta este răsplătită cu o sumă de bani imensă. Așa cum era de așteptat, videoclipul a generat o mulțime de reacții.



Un utilizator a spus: "Noi perspective de carieră".

Un altul a scris: "Am aplicat ca acum nouă luni, nu am primit deloc răspunsuri".

Potrivit site-ului web HumanMicrobes, organizația caută "cei 0,1% dintre oameni cu microbi sănătoși, neperturbați, rezistenți la boli". Motivul pentru care o companie face un casting pentru excrementele oamenilor, care se numește oficial "donații de scaun", este de fapt pentru o cauză foarte nobilă.



Organizația explică: "Este o problemă majoră faptul că marea majoritate a oamenilor din societatea modernă au o sănătate precară și au microbiomi intestinali deteriorați. Scopul nostru este să găsim mai puțin de 0,1% dintre oameni care sunt suficient de sănătoși pentru a fi donatori de scaun de înaltă calitate și să îi punem în legătură cu medici, cercetători, studii clinice și persoane care trebuie să-și reechilibreze microbiomul intestinal. Ne concentrăm pe SUA și Canada, dar acceptăm donatori din alte țări și suntem dispuși să facem transport global cu gheață carbonică dacă este posibil". Vezi mai mult AICI.

