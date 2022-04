Estelle Harris, îndrăgita actriță din serialul Seinfeld, a murit

Estelle Harris a fost cunoscută mai ales pentru rolul Estelle Costanza, mama lui George din serialul Seinfeld. Harris a transformat-o pe Costanza într-o mamă iubită de fani mai ales pentru insultele ei absurde, notează BBC. În serial, Estelle își cicălește fiul atât de mult încât acesta încearcă fără succes să o convingă să se mute definitiv în Florida, departe de New York City, unde se desfășura serialul.

"Ea este mama pe care toată lumea o iubește, chiar dacă este o pacoste", a declarat Harris pentru Pittsburgh Post-Gazette în 1998.

După ce cele nouă sezoane ale serialului Seinfeld s-au încheiat, Harris și-a continuat cariera pe scenă și pe ecran în multe alte roluri. Vedeta a dat voce Mrs. Potato Head din Toy Story 2.

Estelle Harris s-a născut la New York în 1928 și a crescut într-o suburbie a orașului Pittsburgh. Și-a descoperit talentul pentru comedie în timp ce juca în piesele de teatru din liceu. Actrița s-a căsătorit la începutul anilor 1950 și a revenit la actorie odată ce copiii ei au crescut.

Estelle Harris lasă în urmă trei copii, trei nepoți și un strănepot.

Un alt actor din Seinfeld a murit, în urmă cu doi ani

În 2020 un alt actor din Seinfeld, Gene Dynarski, a murit la 86 de ani.

Dynarski, care a interpretat rolul Izzy Mandelbaum în două episoade din „Seinfeld“, a murit pe 27 februarie într-un centru de recuperare din Los Angeles, a anunţat dramaturgul Ernest Kearney, prieten al actorului. Gene Dynarski a mai lucrat cu Steve Spielberg la două filme - „Duel“ şi „Close Encounters of the Third Kind“ -, pe lângă numeroase proiecte de televiziune, între care „Star Trek”, „Batman“ şi „The X-Files“. Născut în Brooklyn, el a inaugurat, în 1979, Gene Dynarski Theatre în apropiere de Sunset Boulevard şi Western Avenue din Los Angeles. Tom Hanks, Ed Harris şi Elisabeth Shue au jucat aici înainte ca teatrul să fie închis, la jumătatea anilor 1990.

