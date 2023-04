"Este o alegere neobişnuită pentru tinerii de vârsta mea, dar pentru mine este o alegere de viaţă". Româncă de 27 de ani, agricultoare în Italia: "Nu este un sacrificiu să mă murdăresc cu pământ"

"Am avut întotdeauna o pasiune pentru natură. Nu consider că este un sacrificiu să lucrez într-o fermă, ci un mare noroc", a spus tânăra pentru pentru Tempo News, scrie Rador.

Valentina se trezeşte de dimineaţă, ară terenul, taie crengile uscate şi îndeplineşte toate celelalte sarcini necesare într-o fermă agricolă. Aceste activităţi sunt departe de stilul de viaţă al tinerilor din al treilea mileniu şi de obicei sunt povestite de bunici sau văzute la televizor sau cinema.

Cu toate acestea, mai sunt tineri care aleg să le abordeze cu plăcere. Printre aceştia se numără şi Valentina Bolocan, care trăieşte în Limidi di Soliera (Emilia-Romagna), împreună cu partenerul său Enrico, în vârstă de 35 de ani, cu cei doi câini Leo şi Niki şi cele două pisici Romy şi Lulu.

Cum s-a născut pasiunea sa pentru agricultură

"Pasiunea pentru viaţa la fermă a existat dintotdeauna. M-am născut şi am crescut în Moldova, într-un sat şi, încă de la o vârstă fragedă, am trăit în strânsă legătură cu natura şi animalele. Odată ajunsă în Italia, la 14 ani, m-am înscris la un liceu tehnic agricol şi, după absolvire, am ales să continui în acest domeniu, înscriindu-mă la Facultatea de Ştiinţe şi Tehnologii Agricole din Bologna. În acelaşi timp am început să lucrez în câmp. Primăvara şi toamna studiam pentru examene, iar vara şi iarna lucram. M-am înscris şi în Registrul Naţional al Experţilor Agricoli pentru a furniza consultanţă în caz de pagube cauzate de condiţiile meteo nefavorabile", a spus Valentina, scrie Rador, citând rotalianul.com.

A fost cea mai bună alegere pe care a făcut-o. Pentru ea, munca la fermă nu este un sacrificiu, ci un mare noroc şi o bucurie.

"Da, este o alegere neobişnuită pentru mulţi tineri de vârsta mea, dar pentru mine este o alegere de viaţă la fel ca multe altele şi, mai mult decât atât, este cea mai bună pe care o puteam face. Nu mi-e greu să mă trezesc devreme dimineaţa şi nu este un sacrificiu să mă murdăresc cu pământ, dimpotrivă, este o bucurie. Nu mă pot imagina în alt context decât acesta.

În plus, împărtăşesc această alegere cu partenerul meu, care este şi el fericit, şi cu animalele noastre. Chiar şi cei doi câini ai noştri, Leo şi Niki, ne ajută în felul lor. De exemplu, când văd că mutăm lemne şi crengi, încep să adune şi să le aşeze alături de noi. Nu au nevoie de jucării pentru animale de companie, se distrează cu ceea ce le oferă natura.", a povestit Valentina.

"Viitorul este plin de visuri, dar prezentul este deja atât de frumos!"

"Cum vedem viitorul nostru? Exact aşa cum este prezentul, iar dacă vom fi şi mai mulţi, cu atât mai bine! Ne-ar plăcea să începem să cultivăm şi o grădină de legume, precum şi mai mulţi copaci fructiferi. Viitorul este plin de visuri, dar prezentul este deja atât de frumos!", a mai spus tânăra moldoveancă.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News