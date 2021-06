Eriksen, prăbușit. Mircea Badea: ”S-a încercat o manipulare cu vaccinarea!” Declarația care nu există

Christian Eriksen, în vârstă de 29 ani, s-a prăbuşit brusc pe teren, în minutul 43 al meciului Danemarca - Finlanda şi, după o lungă intervenţie din partea personalului medical, a fost transportat la un spital din Copenhaga. Meciul a fost suspendat aproape două ore.

Ulterior, a fost lansat un fake news, fiind legat colapsul sportivului de o presupusă vaccinare anti-COVID-19. Mircea Badea a comentat subiectul în cadrul emisiunii sale.

„Un jucător de fotbal, în meciul Danemarca - Finlanda, s-a prăbușit pe teren. Știți deja... secvențe absolut îngrozitoare. Absolut senzațională și superb umană reacția jucătorilor, colegilor de echipă, care au făcut scut în jurul fotbalistului căzut pentru a nu fi filmat în momente care lezează demnitarea umană. În momentul respectiv, un om agoniza. Nu știu dacă termenul e neapărat medical corect.

Foarte tari și cei care făceau transmisia, au dat cadre extrem de largi, tocmai ca să nu-l vezi cum îl resuscitează. Mie mi-a fost frică să nu fi făcut atac cerebral. Suspiciunile sunt că a făcut infarct. (...) Intervenția medicilor a fost salvatoare. Au avut proceduri, nu au stat, au aplicat. S-a întâmplat, pac, fiecare știa ce are de făcut. Din fericire, omul respectiv și-a revenit, este în spital. E foarte interesant, totuși, ce anume s-a întâmplat cu el.

S-a încercat însă o manipulare în legătură cu vaccinarea.

Că a fost vaccinat și de aia s-a întâmplat. Eu nu mai am ce să mai vorbesc despre coronavirus. Nu mai pot. Am vorbit tot ce se putea vorbi. Am vorbit despre spoturile pe care le vedem toți. Pe lângă preocuparea autorităților prin spoturile acelea, mie mi s-au părut amuzante câteva, dar remarc isteria antivacciniștilor. Istericalele antivacciniștilor sunt de multe ori legate de fake news. Nu vrei să te vaccinezi? Bine. Vrei să te vaccinezi? Bine. De ce trebuie atâta isterie?!”, a spus Mircea Badea în cadrul emisiunii sale de la Antena 3.

„Dacă, Doamne ferește, vine unul și te împușcă și mori, sigur se vor găsi unii să spună: dacă nu făcea vaccinul, sigur scăpa. Glonțul a simțit unde e vaccinul”, a spus, ironic, Mircea Badea. „Demență totală!”, a mai zis acesta, adăugând: „Mă întreb: câtă treabă să nu ai? (...) Absolut incredibil!”

De precizat că zvonul a fost lansat pe Twitter, unde s-ar fi zis că doctorul-șef al lui Inter Milano, cardiolog, ar fi acordat un interviu postului italian Radio Sportiva, în care ar fi spus că „Eriksen s-a vaccinat pe 31 mai”. Se sugera că totul ar fi fost declanșat de vaccin. Postul de radio a reacționat, dezmințind: „Informația din acel tweet este falsă. Noi nu am dat nicio declarație a staffului medical al lui Inter despre starea de sănătate a lui Eriksen”. Giuseppe Marotta a negat și el: „Christian nici nu a fost infectat, nici nu a făcut vaccinul”.

Șansele lui Eriksen de a mai juca vreodată fotbal sunt minime

Sanjay Sharma, profesor de cardiologie sportivă la St George's University din Londra, consideră că internaţionalul danez Christian Eriksen are puţine şanse să mai joace vreodată fotbal.



„Nu ştiu dacă va mai juca fotbal într-o zi. Poate părea brutal, însă Eriksen a fost mort timp de câteva minute. Profesioniştii din sănătate vor risca să-l lase să moară din nou? Răspunsul este nu”, a spus specialistul britanic, care a lucrat cu jucătorul danez în perioada în care acesta a evoluat la echipa engleză Tottenham Hotspur, înainte de a se transfera la Inter Milano.

„Vestea bună este că va trăi. Vestea proastă este că a ajuns probabil la sfârşitul carierei sale. El nu va fi autorizat să joace în Marea Britanie, avem reguli foarte stricte în această privinţă”, a adăugat Sanjay Sharma.