Erica îi va rămâne în minte Andrei Măruță, la Românii au Talent. Dragoș Bucur: Faci parte din categoria copiilor fenomen

Erica are nouă ani și vine din Constanța. Mama ei i-a inspirat pasiunea pentru sport, fiica ei ducând-o la rangul de artă, prin dans. Juriul Românii au Talent a fost impresionat de abilitățile fetiței, mai ales prin faptul că a exprimat emoție și pasiune.

„Mă numesc Erica și vin din Constanța, am 9 ani. Am emoții. M-am pregătit foarte mult pentru acest moment. Am fost și la competiții unde am luat locul 1. Mama a fost gimnastă și am ales și eu acest drum. Când eram mică mă uitam la Românii au Talent și vedeam alte fete care dansează. Mama mi-a zis că mă duce dacă voi continua până la capăt. Eu toată ziua vreau să dansez. Când voi fi mare vreau să mă fac balerină și gimnastă.”, a spus fetița.

Cum au reacționat jurații Românii au Talent

„Am simțit atât de multă putere în momentul tău. Tu, copil fiind, de nouă ani, emani atât de multă putere. Tu așa exprimi cel mai bine, pasiunea care se întâlnește cu emoția creează un moment atât de special încât îți rămâne în suflet și în minte. Mă voi gândi o perioadă doar la tine și la actul tău. Mă bucur că s-a întâmplat asta”, spune Andra.

„A pus foarte multă pasiune în ceea ce a făcut. Am simțit de fiecare dată asta, m-a surprins de fiecare dată când ateriza. Nu-mi vine să cred că are doar 9 ani și poate face așa ceva. Mai trag un ochi la susținători de obicei, dar în cazul tău nu mi-am putut lua ochii de la tine.”, a spus și Andi Moisecu.

„Erica, a fost foarte frumos ceea ce am văzut, iar tu cred că vei avea șansa să vezi lumea de la un etaj mai sus de unde a văzut-o mama ta. Îți văd pasiunea, ai talent, ai tot ce îți trebuie. Ești foarte serioasă când începe muzica, după care ești un copil foarte modest căruia îi strălucesc ochii într-un fel aparte.”, a spus și Mihai Bobonete.

„Cred că faci parte din categoria copiilor fenomen despre care noi tot vorbim. Copii care ridică atât de mult ștacheta, care fac aproape imposibil pentru adulți să mai vină aici. S-au inversat puțin rolurile”, a precizat Dragoș Bucur.

