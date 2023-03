Enel şi newcleo au semnat un parteneriat de colaborare în domeniul tehnologiei nucleare de generaţia a IV-a

În baza acestui acord, Enel va colabora cu newcleo în proiectele legate de această tehnologie nucleară avansată, oferind expertiză specializată cu ajutorul unui grup comun de personal calificat.

Având în vedere sprijinul oferit, newcleo s-a angajat să îi asigure Enel opțiunea de a fi primul investitor în prima sa centrală nucleară, pe care o va construi în afara Italiei.

"Inovarea este crucială pentru dezvoltarea de tehnologii care pot asigura o energie curată, fiabilă, accesibilă și cât mai independentă de factorii geopolitici. Din acest motiv, continuăm să exploatăm orice segment al spectrului energetic", a declarat Francesco Starace, CEO al Enel. "Această colaborare cu newcleo este cel mai recent exemplu al căutării noastre neîncetate a celor mai bune companii care să ni se alăture în călătoria noastră spre un viitor curat și așteptăm cu nerăbdare să sprijinim newcleo în demersul său ambițios, dar promițător, de a furniza energie electrică cu emisii zero într-un mod sigur, accesibil și sustenabil."

"Sunt încântat că Enel a ales să se asocieze cu newcleo. Demonstrează o mare intuiție, fiind una dintre primele companii energetice care apreciază și sprijină strategia noastră sustenabilă și impactul acesteia asupra viitorului nostru colectiv", a declarat Stefano Buono, CEO al newcleo. "Tehnologia reactorului rapid newcleo este pasul necesar în industria nucleară pentru a permite reciclarea multiplă a uraniului deja extras și reducerea masivă a deșeurilor nucleare. În plus, utilizarea plumbului deschide posibilitatea operării unor reactoare mai sigure și cu costuri de operare mai mici."

Enel este lider în domeniul generării sustenabile și datorită activității sale neîncetate în dezvoltarea de tehnologii avansate și inovatoare, inclusiv prin colaborări activate cu startup-uri din întreaga lume, profitând de o rețea extinsă de hub-uri și laboratoare de inovare Enel, active pe trei continente.

În plus, grupul are o expertiză solidă în domeniul tehnologiei nucleare și deține în prezent o capacitate nucleară de peste 3,3 GW în Spania, precum și o participație de aproximativ 33% în compania slovacă Slovenské elektrárne, care a conectat recent la rețea primul dintre cele două generatoare de turbină ale Unității 3 a centralei nucleare de la Mochovce, a doua centrală nucleară nou construită care a fost conectată la rețeaua europeană în ultimii 15 ani.

newcleo lucrează pentru a livra reactoare inovatoare, care reduc semnificativ volumele existente de deșeuri radioactive și plutoniu, precum și pentru a stopa necesitatea de a mai extrage uraniu, în beneficiul pe termen lung al comunităților și al mediului.

Prima etapă din planul de livrare al newcleo va fi proiectarea și construcția primului mini-reactor LFR (reactor rapid cu plumb) de 30 MWe, care va fi implementat în Franța până în 2030, urmat rapid de o unitate comercială de 200 MWe în Regatul Unit. În același timp, newcleo va investi direct într-o uzină MOX (oxid mixt de uraniu / plutoniu, fabricat din deșeuri nucleare existente) pentru a-și alimenta reactoarele.

Despre Enel

Enel este o companie energetică multinațională și un lider integrat pe piețele globale de electricitate și energie din surse regenerabile. La nivel global, Enel este cea mai mare companie privată producătoare de energie regenerabilă, cel mai important operator de rețea în funcție de numărul de utilizatori finali și cel mai mare operator de retail în funcție de baza de clienți. Grupul este liderul mondial în servicii de echilibrare a rețelei prin managementul consumului de energie (demand response) și cea mai mare companie de utilități din Europa după EBITDA din activități curente.

Enel activează în peste 30 de țări din lume, producând energie cu o capacitate totală de circa 90 GW.

Enel Grids, linia globală de afaceri a Grupului, dedicată managementului serviciului de distribuție a energiei electrice la nivel mondial, distribuie electricitate printr-o rețea de peste 2 milioane de kilometri, pentru peste 73 de milioane de utilizatori finali. Grupul furnizează energie pentru aproximativ 67 de milioane de locuințe și firme. Divizia de energii regenerabile a Enel, Enel Green Power, are o capacitate totală de peste 59 GW și un mix de producție care include energie eoliană, solară, geotermală și hidroelectrică, precum și instalații de stocare a energiei regenerabile în Europa, America, Africa, Asia și Oceania. Enel X Global Retail, divizia globală de afaceri a Enel dedicată serviciilor energetice avansate, are o capacitate totală de circa 8,5 GW în servicii de echilibrare a rețelei prin managementul consumului de energie și a instalat 75 MW în capacități de stocare behind-the-meter. La rândul ei, Enel X Way este noua divizie a Grupului, dedicată sectorului mobilității electrice, care gestionează global aproximativ 430.000 de puncte de încărcare, publice și private, a mașinilor electrice, atât în mod direct, cât și prin acorduri de interoperabilitate.

Despre newcleo

Cu finanțare privată și cu sediul central la Londra, newcleo a fost lansată în 2021 - și de atunci a strâns un total de 400 de milioane de euro - pentru a fi un deschizător de drumuri în domeniul energiei nucleare. Misiunea sa este aceea de a genera energie sigură, curată, economică și practic inepuizabilă pentru întreaga lume, printr-o combinație inovatoare de tehnologii existente și accesibile.

Cu ajutorul unor cofondatori vizionari, newcleo se bazează pe treizeci de ani de activitate de cercetare și dezvoltare în domeniul reactoarelor rapide, răcite cu metal și al sistemelor de răcire cu plumb lichid, iar echipa sa de conducere și de consultanță se poate lăuda cu ani de experiență concretă.

Tehnologia newcleo, care cuprinde, în cea mai mare parte, o abordare nouă a unor soluții deja consacrate, abordează la fel de bine cele trei provocări care au afectat până în prezent industria nucleară: deșeuri, siguranță și costuri.

Deșeuri: reactoarele rapide sunt capabile să "ardă" (adică să producă fisiune) în mod eficient uraniu sărăcit, plutoniu și actinide minore. Atunci când sunt exploatate cu combustibil MOX generat din deșeuri nucleare reprocesate, reactoarele newcleo nu numai că asigură sustenabilitatea prin închiderea ciclului combustibilului, dar pot stimula, de asemenea, independența energetică. Siguranță: reactoarele răcite cu plumb funcționează la presiune atmosferică. Proprietățile plumbului (capacitate și conductivitate termică, punct de fierbere, inerție chimică, activare neutronică redusă, proprietăți de ecranare), împreună cu sistemele de siguranță pasivă ale newcleo, asigură un nivel foarte ridicat de siguranță. Cost: designul reactorului newcleo a fost optimizat în ultimii 20 de ani, ceea ce a condus la conceptul unui modul ultra-compact și transportabil de 200 MWe, cu îmbunătățiri în ceea ce privește densitatea energetică în comparație cu alte tehnologii. Costurile sunt menținute la un nivel scăzut prin simplitate, compresie, modularitate, funcționare la presiune atmosferică și temperatură de ieșire ridicată.

newcleo lucrează, de asemenea, pentru a investi semnificativ în producția de combustibil MOX în țările dezvoltate, extrăgând energie din subprodusele actuale ale industriei nucleare.

newcleo este pregătită să dezvolte o modalitate nouă, durabilă și complet sigură de generare a energiei nucleare, care va ajuta omenirea să ajungă la emisii zero și să atenueze încălzirea globală.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News