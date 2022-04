Elon Musk a cumpărat 9,2% din acțiunile Twitter

Elon Musk a preluat un pachet de 9,2% din acțiunile Twitter, în valoare de 2,89 miliarde dolari, potrivit unui dosar de valori din SUA. Știrea a făcut ca acțiunile Twitter să crească cu aproximativ 25% în tranzacțiile înainte de piață. Fondatorul Tesla a cumpărat 73.486.938 de acțiuni Twitter pe 14 martie, potrivit Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse, scrie BBC.



Musk a devenit astfel unul dintre cei mai mari acționari ai companiei. Acesta deține de peste patru ori mai multe acțiuni decât fondatorul Twitter, Jack Dorsey, care are 2,25%.



Elon Musk este un utilizator obișnuit de Twitter, cu peste 80 de milioane de urmăritori. Recent, el afirmase că se gândește serios la construirea unei noi platforme de socializare.

„Libertatea de exprimare este esențială pentru o democrație funcțională. Credeți că Twitter respectă cu rigurozitate acest principiu?”, a scris Musk într-o postare.



Apoi a întrebat: „Este nevoie de o nouă platformă?”.

Given that Twitter serves as the de facto public town square, failing to adhere to free speech principles fundamentally undermines democracy.



What should be done? https://t.co/aPS9ycji37