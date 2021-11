Eliza Natanticu, momentul care a marcat-o la Asia Express: Am plâns mult... Mi-a amintit de mama

"Au fost multe momente grele în „Asia Express – Drumul Împăraţilor. De fapt, părerea mea este că „Asia Express este compus din momente grele, peste care alegi tu cum treci. Mi s-a părut chinuitor că nu-i puteam răsplăti pe oamenii care ne arătau bunătatea. Majoritatea rupeau din puţinul lor, ba chiar sunau prieteni şi vecini să aducă mâncare sau băutură, pentru că nu aveau. Lucrurile astea m-au impresionat. Nu mai vorbim, desigur, despre efortul fizic şi psihic intens, mersul zilnic pe distanţe foarte lungi, traseele interminabile şi probele parcă din ce în ce mai grele", a povestit Eliza Natanticu pentru viva.ro.

"Am plâns de mi-au ieşit ochii"

"M-a marcat bunătatea unor oameni, am plâns mult. Îmi amintesc de o doamnă care nu vorbea engleza, şi după multe ore de căutat cazare, în care ne pierduserăm speranţa, am zis să încercăm la o poartă care părea amărâtă. A ieşit o femeie de aproximativ 50 de ani, un înger de om, de o blândeţe rară. Ne-a dat de înţeles că nu are multe să ne servească, dar, la insistenţele noastre, ne-a primit. Era ultima noastră şansă să găsim cazare. Era o doamnă tare credincioasă, avea multe icoane.

Îmi amintesc că stătea într-o casă cu o curte foarte modestă, însă ne-a dat cea mai bună cameră din casă, şi-a sunat toate rudele şi prietenii să aducă mâncare şi băutură. Nu vă pot spune cum au umplut casa cu toate bunătăţile. Dar căldura din ochii femeii şi dragostea cu care ne tratat mi-au amintit de mama mea. A fost o conexiune mai presus de cuvinte. Dimineaţa am găsit-o curăţându-ne pantofii, care erau plini de noroi, după atâtea misiuni. Am plâns de mi-au ieşit ochii, pentru că nu aveam cum să o recompensez pentru bunătate. Am rămas marcată, i-am zis că îi voi ajuta la rândul meu, din puţinul meu, pe cei care sunt în nevoie. Să nu uităm să fim oameni!", a mai povestit fosta concurentă de la Asia Express.

Eliza Natanticu, mesaj după eliminarea din Asia Express

În ediția de duminică, 21 noiembrie 2021, Cosmin și Eliza Natanticu au primit două cufere cu pietre prețioase pentru că au ajuns pe ultimul loc de două ori. Cosmin și Eliza Natanticu au ales cufărul ce conține o nestemată roșie, motiv pentru care au părăsit Asia Express în ediția 39 a reality show-ului. Cei doi nu s-au așteptat să tragă ei „lozul cel mare”.

Eliza Natanticu a postat, luni seară, un mesaj pe contul său de Instagram: „Cea mai frumoasă experiență din viața mea! Mulțumesc! Vă iubim și veți rămâne mereu în inimile noastre. Știți că în afara competiției ne-am înțeles mereu f bine! Mulțumim echipei din spatele acestei grandioase producții. Bravo colegilor!”

