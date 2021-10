Elevii, vacanță 2 săptămâni. Când se recuperează orele - ministrul Educației, anunț

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, spune că nu are deocamdată un răspuns despre perioada în care vor fi recuperate orele din cele două săptămâni de vacanță din cauza pandemiei. El a precizat că after school-urile nu sunt reglementate de Ministerul Educației, astfel că pot funcționa, transmite Mediafax.



Structura anului școlar, respectiv stabilirea perioadei vacanțelor școlare, nu are impact asupra activității afterschoolurilor, a spus ministrul Sorin Cîmpeanu, miercuri seara, după ce președintele Klaus Iohannis a anunțat că toți elevii intră două săptămâni în vacanță începând de luni.



Totuși, afterschool-urile trebuie să desfășoare activitățile specifice cu respectarea strictă a normelor de protecție sanitară.

Afterschoolurile pot funcționa în continuare

„Afterschool-urile organizate în regim privat nu funcționează cu aplicarea cadrului legal stabilit de legea nr. 1/2011 a Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare. Acestea funcționează în afara unităților de învățământ și nu sunt reglementate de Ministerul Educației . Acestea au obligația să respecte regulile generale de siguranță sanitară”, spune ministrul Sorin Cîmpeanu.



Întrebat când vor fi recuperate cele două săptămâni de vacanță, Sorin Cîmpeanu a spus că încă nu se știe.



„Întâi să știm că nimic nu ne va împiedica să revenim la școală în 8 noiembrie și apoi vom anunța și rezultatul consultărilor cu privire la structura anului școlar. Din păcate, evoluția epidemiologică nu este atât de predictibilă pe cât am avea nevoie în sistemul de învățământ. Așa că, vom decide pe niște date certe (cât se poate), și nu pe supoziții, după 8 noiembrie”, a spus Cîmpeanu.



Există mai multe variante pentru recuperare orelor pierdute, dar reprezentanții Ministerului se vor consulta pentru o decizie finală cu elevii și profesorii. Această decizie nu va fi luată înainte de revenirea din vacanță, potrivit ministrului.

Bilanț COVID 20 octombrie

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 17.158 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 266 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. Până astăzi, 43.039 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În intervalul 19.10.2021 (10:00) – 20.10.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 423 de decese (232 bărbați și 191 femei), dintre care 9 anterioare intervalului de referință, ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Bihor, Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vrancea și Municipiul București.

Dintre cele 423 de decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 10-19 ani, 2 la categoria de vârstă 30-39 ani, 17 la categoria de vârstă 40-49 ani, 45 la categoria de vârstă 50-59 ani, 117 la categoria de vârstă 60-69 ani, 146 la categoria de vârstă 70-79 ani și 95 la categoria de vârstă peste 80 ani.