Elevii, în bănci odată ce rata scade sub 1 la mie. Marilen Pirtea cere modificarea Ordinului

„În discuțiile din aceste zile, pe care le-am avut cu domnul Sorin Cîmpeanu, ministru al Educației, am pledat pentru schimbarea rapidă a scenariului de prezență la școală, chiar a doua zi după înregistrarea valorii de sub 1 la mie. Se știe foarte bine că, la Timișoara, incidența cazurilor de infectări a fost vineri de peste 1 la mie, urmând ca să se continue încă o săptămână activitățile școlare online, conform cu actuala prevedere a Ordinului comun al Ministerului Educației și Ministerului Sănătății, chiar dacă incidența a scăzut sâmbătă și duminică sub 1 la mie”, a transmis deputatul Partidului Național Liberal, Marilen Gabriel Pirtea.

Timișoara este un exemplu de localitate unde se poate revni în bănci

„În urma argumentelor aduse și a exemplului din Timișoara, unde aplicarea mecanismului actual ar conduce la amânarea cu o săptămână a schimbării scenariului de prezență la școală, am subliniat că ar fi oportună schimbarea prevederilor Ordinului, pentru reluarea activităților școlare față în față, fără să se mai aștepte actualizarea de vinerea viitoare”, a mai transmis acesta.

Trebuie schimbarea Ordinului comun. Copiii trebuie să revină imediat ce rata scade sub 1 la mie

„Am convenit, alături de domnul ministru Sorin Cîmpeanu, că în situația în care o comunitate intră în etapa favorabilă a scenariului verde, cu o incidență a cazurilor de infectări cu noul Coronavirus de sub 1 la mie, să se aducă o ajustare Ordinului comun al Ministrului Educației și Ministrului Sănătății, în sensul de a intra în vigoare formatul de organizare a activităților didactice față în față chiar a doua zi după constatarea oficială a coborârii incidenței la sub 1 la mie”, se mai arată în comunicatul deputatului de Timiș.

„Sperăm ca modificarea Ordinului comun al Ministrului Educației și Ministrului Sănătății să intervină cât mai prompt, pentru reluarea grabnică a activităților normale în școlile din Timișoara, dar și din celelalte comunități aflate în situații similare”, conchide deputatul.