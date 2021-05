UVT: „Antreprenoriat în Blockchain” – Concluzii și direcții viitoare

Un astfel de domeniu al inovării, spre care UVT își concentrează resursele și proiectele, este și cel al tehnologiei Blockchain, „tehnologia încrederii”, una din tehnologiile fundamentale ale celei de-a patra revoluții industriale, cea care va schimba web-ul dintr-un mediu al informației într-unul al valorii. Noul program de studii postuniversitare „Antreprenoriat în Blockchain” a debutat în acest an, iar prima promoție de absolvenți a desfășurat un eveniment online, webinar-ul „Antreprenoriat în Blockchain” – Concluzii și direcții viitoare, organizat cu ocazia absolvirii programului de către prima serie de cursanți.

Primul program postuniversitar din țară dedicat tehnologiei Blockchain, s-a derulat cu sprijinul unor specialiști în domeniu de la Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea Politehnica din Timișoara, Universitatea ”Ioan Slavici” din Timișoara, precum și de la companii și instituții naționale și internaționale: Banca Națională a României, Startup Transilvania - Center for Entrepreneurship and Innovation Cluj-Napoca, Restart Energy Timișoara, Akasha Elveția.

Webinarul a adus împreună absolvenți ai programului postuniversitar, specialiști din mediul de afaceri sau administrație care implementează tehnologii Blockchain, factori de decizie din cadrul UVT și lectori ai programului, pentru a realiza o analiză retrospectivă și pentru a identifica idei în vederea pregătirii următoarelor serii.

Rectorul UVT, prof.univ.dr. Marilen Gabriel Pirtea, a subliniat: „UVT se află într-un proces permanent de adaptare, ca universitate europeană care explorează noile tendințe și tehnologiile viitorului. Am setat o nouă direcție de studiu și cercetare și, astfel, ne-am poziționat ca trendsetter în educația universitară românească. Am luat în considerare faptul că tehnologia Blockchain devine un spațiu de cunoaștere și cercetare atractiv pentru instituțiile publice europene, dar și pentru cele române, ceea ce ne-a determinat să inițiem acest nou program de studii. Se pare că am venit în întâmpinarea unor așteptări concrete, din economia reală, cursanții, acum absolvenți ai acestui nou program, provenind din multe domenii și sectoare economice, din mai multe zone ale țării, mai ales din companii și organizații care sunt orientate către inovare și formare permanentă, indicând nivelul deosebit de înalt al utilității acestui proiect inovativ.”

Comisia Europeană apreciază că tehnologia Blockchain are o prioritate strategică și că va juca un rol cheie în stimularea inovației în multiple sectoare și în creșterea unei economii digitale incluzive, sigure și democratice.

De asemenea, este de remarcat faptul că Blockchain-ul este în topul celor mai căutate specializări la nivel internațional, alături de Cloud Computing, Inteligență Artificială, Big Data, Machine Learning, Robotică.

Programul "Antreprenoriat în Blockchain" se derulează pe parcursul a trei luni şi va deschide o nouă serie de înscrieri în iunie 2021, cursurile urmând a se desfășura în al treilea trimestru al anului 2021, adresându-se antreprenorilor și specialiștilor din domenii diverse, experți din domeniile financiar, bancar, juridic, din sectorul jurnalismului sau al software-ului, ori studenților de la programele de studii universitare de masterat și doctorat. Certificatul de atestare a competențelor profesionale de care vor beneficia absolvenții acestui program postuniversitar va fi înregistrat și pe Blockchain.

Întreaga desfășurare a evenimentului poate fi vizionată aici:

https://www.facebook.com/uvtromania/videos/1622046137990797/

INFO:

Webinar de prezentare: https://www.youtube.com/watch?v=kYGKr1mIF58

Descriere program: https://admitere.uvt.ro/program/antreprenoriat-in-blockchain

Lectori: https://blockchain-info.uvt.ro