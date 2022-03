Dr. Laszlo Atilla scoate cifrele după doi ani! ”Nu ajunsesem niciodată la asta. Problemă de RAPORTARE. Sper să clarifice odată pentru totdeauna”

Dr. Laszlo Atilla consideră că în România există o problemă de raportare a procentului celor vaccinați din cauza faptului că nu se știe exact ce populație are țara noastră în momentul de față și care sunt cifrele la care ar trebui să ne raportăm.

"Să știți că nu am picat în cap, dar în doi ani de zile sau într-un an și ceva am depășit o limită sau un nivel de vaccinare pentru un vaccin care nu este obligatoriu, de 50%. După ani de zile, să știți, în cazul vaccinării împotriva gripei, nu ajunsesem niciodată la un grad de vaccinare de 10% și tot această comparație ne-a adus la cunoștință din nou că avem o problemă privind cifrele la care ne raportăm pentru că ne uităm la populația totală a României, da, într-adevăr, suntem la o rată de vaccinare undeva la 50%. Sper ca acest recensământ să clarifice odată și pentru totdeauna câți suntem și care sunt cifrele la care trebuie să ne raportăm, că dacă ne-am raporta la cifră mult mai mică pe care o resimțim pe pielea noastră, atunci foarte probabil că ne-am mai apropia undeva de media europeană.", a declarat dr. Laszlo Atilla, în cadrul dezbaterii "Doi ani de la primul lock-down. Riscuri și amenințări de sănătate în era post-COVID", organizată de DC NEWS.

Dr. Laszlo Atilla: A crescut enorm atenția față de propria noastră stare de sănătate

"Un alt aspect despre care aș dori să vă vorbesc este că, din păcate, această tragedie, în sfârșit, a îndrumat populația să aibă grijă de propria stare de sănătate. A crescut enorm această atenție față de propria noastră stare de sănătate și sper ca ea să nu dispară, ba chiar această atenție să meargă mai departe și în alte domenii, nu numai în cazul Covidului și să încercăm să menținem această atenție cât mai mult și în cât mai multe domenii de sănătate publică majoră pentru că le-am uitat, pur și simplu nu ne-am ocupat de ele.

În sfârșit am ajuns, o tragedie a dus la asta, la implicarea autorităților locale în păstrarea stării de sănătate. Această implicare a fost foarte benefică și foarte eficientă, mai ales în prima perioadă, în ghilimele vă spun că totuși a fost un an electoral și foarte probabil că și acest lucru a avut un cuvânt de spus, dar marea majoritate a autorităților care s-au implicat la vremea respectivă nu și-au scăzut interesul față de acest domeniu și au conștientizat că într-o primă etapă trebuie să terminăm această nenorocire cu Covidul, dar în același timp trebuie să fim pregătiți și pentru celelalte probleme: oncologice, diabet zaharat, obezitate etc." a mai spus Laszlo Atilla.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News