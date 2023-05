Donald Trump: Jur pe copiii mei că habar nu am cine este E. Jean Carroll

Donald Trump, președintele SUA între 2017 și 2021, a fost invitat la CNN, la o zi după ce a fost găsit vinovat pentru agresiune și defăimare în cazul civil E. Jean Carroll, conform ABCNews.

Un juriu din New York i-a acordat lui Carroll despăgubiri de 5 milioane de dolari în proces, constatând că Trump nu a violat-o, ci a abuzat-o sexual. Când a fost întrebat direct miercuri seara despre această decizie, Trump a continuat să nege că a cunoscut-o pe E. Jean Carroll, declarând: „Jur pe copiii mei, ceea ce nu fac niciodată, habar n-am cine este această femeie – aceasta este o poveste falsă, o poveste inventată”.

„Femeia asta, nu o cunosc. Nu am întâlnit-o niciodată. Nu am idee cine este ea”, a spus Trump, citat de The Independent, la întrebarea moderatorului Kaitlan Collins.

De cealaltă parte, E. Jean Carroll s-a declarat „cuprinsă de bucurie pentru femeile din această țară”, în condițiile în care a câștigat 5 miliaone de dolari în urma procesului cu Trump. Scriitoarea a ținut să specifice că bucuria nu este legată de bani.

