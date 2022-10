Domnule profesor Mencinicopschi, n-am putut niciodată să vă spun pe nume! La 8 ani, îmi eraţi Nenea Meni. Azi îmi sunteţi lacrimă pe obraz şi-o amintire în alb-negru

Am rămas şi fără prof. Gheorghe Mencinicopschi. Fără unul din cei mai de seamă şi mai respectaţi savanţi ai României. A plecat către lumi mai bune şi mai drepte cel care a vegheat 42 de ani la sănătatea alimentară a poporului român, omul care a inspirat la renaşterea brandului de magiun autentic românesc de Topoloveni, intelectualul care ne-a aşezat cu tot cu ţară şi cu pământul de sub picioare pe podiumul celor mai merituoşi ai Europei, dacă nu chiar ai lumii.

De-a lungul vieţii a trecut prin multe. A fost judecat, blamat şi răstignit aproape ca un Iisus fără de vină pentru că a umblat mereu cu Adevărul în buzunarul de la piept, a găsit întotdeauna soluţii atunci când alţii n-au dorit să fie găsite şi a spus ce alţii n-au îndrăznit să zică. Aşa se face că sănătatea i s-a şubrezit în Penitenciarul Rahova şi de-atunci parcă nu a mai fost acelaşi om.

Am vrut să fiu ca Meni

L-a cunoscut şi familia mea. Nu ştiu foarte multe, eram mică. Dar îmi amintesc de poveştile din casă, de numele lui pe care mi-era greu să-l pronunţ la doar câţiva anişori. Au şi stat împreună la un pahar şi-o poveste de seară cu domnia sa. Acum o pot face din nou. Acolo, Sus, unde podgoriile sunt culese de îngeri, sigur au vin mai bun şi mai dulce.

Pentru mine avea cumva o aură de semizeu. Creierul mi-era păcălit de-a binelea şi de numele "deosebit" care-mi aducea a... altă lume şi altă specie. Cred că abia intrasem în clasa I când am auzit prima data cuvinte ca "savant", "carnivor", "nutriţie", "enzime" şi "metabolism". Îi spuneam mamei, la un moment dat, că vreau să fiu şi eu ca Meni, să mă fac "biolog sau ceva", cu toate că nu ştiam mare lucru despre ce auzeam şi vorbeam.

Mi se părea că ştie atât de multe, că e ca "o enciclopedie cu ochelari"... Mai târziu, până de curând, îl ascultam mereu cu plăcere şi cu carneţelul de luat notiţe lângă mine atunci când vorbea în emisiuni. Multe ponturi tari şi secrete mi-am luat din spusele acestui domn. Iar dacă stau bine şi mă gândesc, cred că influenţa cea mai mare în hotărârea mea de a deveni lacto-vegetariană cred că a avut-o chiar el. Am renunţat la carne de mai bine de 20 de ani. Nu ştiu dacă datorită dumnealui, dar ştiu că mi-a plăcut ce am auzit mereu şi ce am citit scris de prof. Gheorghe Mencinicopschi. Am găsit mereu sens şi logică în tot ce avea de spus. Şi i-am urmat întocmai sfaturile şi recomandările.

Am căutat acum, în grabă, prin cutia de pantofi cu fotografii alb-negru să văd dacă mai găsesc o poză în care apăreaţi alături de părinţii mei. N-am dat de ea. Nici nu v-aş fi găsit cu adevărat acolo, printre cartoane. Căci cei ca dumneavoastră se păstrează în seiful de carne din piept, nu prin lădiţe ponosite care miros a vechi şi-a uitare. Ştiu că s-au necăjit ai mei tare de tot când au aflat vestea din 2013. N-au mai apucat să o primească şi pe cea bună, trei ani mai târziu.

Prof. univ. Dr. Gheorghe Mencinicopschi a fost biolog, biochimist și cercetător român, fost director al Institutului de Cercetări Alimentare, o personalitate activă din domeniul alimentației din România. A elaborat tratate de specialitate în domeniul alimentului, alimentației, nutriției umane, biotehnologiei, publicând peste trei sute de lucrări științifice în țară și străinătate. A elaborat conceptul privind calitatea „informațională” a matricei alimentare (susținut la Congresele Internaționale de Nutriție Dubna 2007 și Krakovia 2008). A fost cercetător științific principal gr. 1 la Institutul de Cercetări Alimentare, Bucuresti și profesor universitar la Facultatea de Biotehnologii a Universității de Stiințe Agricole și Medicina Veterinară Bucuresti. A deţinut 23 brevete de invenții.

La sfârșitul anului 2008 Gheorghe Mencinicopschi a fost trimis în judecată de Direcția Națională Anticorupție alături de Dan Voiculescu, în dosarul privatizarii Institutului de Cercetări Alimentare, în care a fost acuzat de abuz în serviciu contra intereselor publice și de fals în înscrisuri sub semnătură privată. La 26 septembrie 2013 a fost condamnat de Tribunalul București la șase ani de închisoare cu executare. În data de 8 august 2014, Curtea de Apel București a respins cererea formulată de DNA în apel, privind schimbarea încadrării juridice a faptelor săvârșite de Mencinicopschi. Curtea de Apel București l-a găsit vinovat pe Mencinicopschi pentru complicitate la infracțiunea de spălare de bani, cu circumstanțe agravante, pentru care l-a condamnat la opt ani de închisoare. Decizia penală pronunțată de Curtea de Apel București a fost pusă în executare în aceeași zi. În urma unei decizii definitive a tribunalului Ilfov din 26 septembrie 2016, profesorul Gheorghe Mencinicopschi este eliberat condiționat.

