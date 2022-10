A murit profesorul Gheorghe Mencinicopschi

Vestea tristă a morții profesorului Gheorghe Mencinicopschi a fost dată astăzi, 19 octombrie, de către Bibiana Stanciulov, proprietara fabricii de magiun de la Topoloveni, scrie Agrointeligența.

”Profesorul Gheorghe Mencinicopschi a murit acum câteva minute la un spital din capitală, la 73 de ani, era internat de mai multe zile cu o boală gravă la plămâni. Am aflat de la familie această veste. El a suferit foarte mult după ce a ieșit din închisoare. Eu consider că a fost o mare nedreptate. Activitatea științifică a unui om nu are nimic de-a face cu justiția de la un anumit moment, i s-a luat calitatea de Doctor Honoris Causa, să i se dea înapoi post-mortem. Se eliberase acum 3-4 ani, ceva de genul, a venit foarte, foarte slăbit și cu mari probleme de sănătate de acolo, din închisoare. Nici nu a mai avut ieșiri publice de atunci, cred că a mai ieșit o singură dată. Rudele n-au spus încă unde pot merge oamenii să-și ia la revedere, dar știu ca va fi înmormântat în locul său de baștină, în localitatea Domnești, județul Argeș, lângă părinții dânsului” a declarat, pentru sursa citată, în lacrimi, Bibiana Stanciulov.

”Drum lin, Gheorghe Mencinicopschi! Cercetătorul științific, care a vegheat 42 ani la sănătatea alimentară a poporului roman, a trecut prin momente de cumpănă, dupa ce sănătatea i-a fost grav afectată în Penitenciarul Rahova” a scris și Electrecord pe Facebook.

O carieră pentru alimentație și nutriție

Cercetătorul Gheorghe Mencinicopschi, născut în 1 mai 1949 în Domnești, Argeș, a fost biolog și biochimist. S-a remarcat drept o personalitate activă în domeniul alimentației din României, fiind și director al Institutului de Cercetări Alimentare. De-a lungul carierei sale, a elaborat tratate de specialitate în domeniile alimentației, nutriției și biotehnologiei, publicând sute de lucrări în acest sens în țară și-n străinătate. A fost cercetător științific principal la ICA, dar și profesor universitar la Facultatea de Biotehnologii a Universității de Stiințe Agricole și Medicina Veterinară București. Activitatea sa științifică s-a centrat pe domenii precum bioindustrie, biotehnologie alimentară, tehnologie alimentară și nutriție umană, obținând 23 brevete de invenții.

Închisoarea l-ar fi îmbolnăvit. Un ultim an greu

În ultimii ani însă, se pare că în urma perioadei de detenție în dosarul ”Telepatia” (fiind condamnat în august 2014 pentru abuz în serviciu contra intereselor publice și fals în înscrisuri sub semnătură privată și eliberat doi ani mai târziu prin decizia instanței), profesorul Mencinicopschi s-a luptat luptat cu o grea suferință la plămâni. Din luna martie a anului trecut, cercetătorul științific nu mai putea respira fără oxigen și obosea imediat, din cauza organismului slăbit. Se pare că a fost diagnosticat cu fibroză pulmonară.

În urma sa, rămân studiile și sfaturile prețioase pentru români, iar prezența prof. Gheorghe Mencinicopschi a fi eternă pentru toți românii, indiferent de generație.

