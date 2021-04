Doi membri fondatori USR au trecut la AUR. Claudiu Târziu: Nu este o chestiune bruscă. Am refuzat grupuri masive de membri

"Nu este o surpriză şi pot să spun că în ciuda aparenţelor nu este o chestiune bruscă. Am făcut apel, anul trecut, către toate forţele naţionale conştiente de cumpăna pe care o traversează România, care cred în aceleaşi valori ca noi să ne reunim sub acelaşi acoperiş al AUR. În sensul ăsta, am purtat discuţii cu multe personalităţi din multe zone politice sau civice.

Unii au avut îndrăzneala, curajul şi spiritul de sacrificiu să ni se alăture mai de la începutul acţiunii noastre politice, alții pe parcurs. (...) Cei doi care au venit ieri sunt oameni care cred în aceleaşi valori ca noi, cu care ne cunoaştem de mai multă vreme şi cu care considerăm că putem face echipă", a spus Claudiu Târziu, în emisiunea Decisiv, prezentată de Cătălina Porumbel la Antena 3.

"Am refuzat să primim grupuri masive de membri"

"Vor mai veni membri din mai multe zone politice, dar nu vor veni oameni care nu au avut de-a face cu valorile pe care noi le-am îmbrăţişat. (...) Au venit mulți, cu filiale întregi, de pe la diverse partide care nu se mai regăsesc în Parlament. Au bătut la ușa noastră și noi am refuzat să primim grupuri masive de membri", a mai spus Claudiu Târziu.

Cei doi foşti membri USR care s-au înscris în AUR sunt Raluca Amariei şi Dan Rădulescu.

