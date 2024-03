Desființarea examenului de Bac, cerută de elevi. Vloggerul Selly: Mi se pare că școala românească încă se pregătește pentru 1990

Asociația Elevilor din Constanța solicită desființarea examenului de Bacalaureat susținând că acestea nu testează competențele reale ale elevilor, conform Antena 3 CNN. Mai mult decât atât, reprezentanții elevilor constănțeni susțin că așa cum este conceput în acest moment examenul de maturitate elevii sunt obligați să învețe pe de rost comentarii pe care oricum o să le uite.

"Acum eu nu susțin desființarea examenului de Bacalaureat, dar înțeleg de unde vine nemulțumirea. Într-adevăr, examenul acesta se concentrează pe memorarea informațiilor decât pe dezvoltarea abilităților de a argumenta și de a susține o idee. Eu am dat Bacalaureatul la biologie, română și matematică. Eu având o atracție mai mult pentru matematică nu am avut nicio plângere legată de proba la matematică. Deci, marile probleme au fost legate de proba la limba și literatura română. Deși am luat o notă mare acolo, mi s-a părut că a trebuit să tocesc, să învăț pe de ros niște comentarii pe care, așa cum spun și ei, le-am uitat imediat după. Nu consider că mi-a folosit chestia asta la ceva. Consider că e foarte important în viață să ai această abilitate de a exprima o opinie, de a exprima propriile gânduri într-un mod convingător și cred că ar trebui să ne concentrăm mai mult pe asta decât pe memorarea unor șabloane și a unor comentarii pe care le primim de la profesorii cu care facem meditații", a spus vloggerul Selly

Sfaturi de la Selly pentru note bune la Bac

"Nu cred că a fost un mare secret. La matematică am făcut meditații cu mama care este profesoară, la română am făcut meditații cu o profesoară de limba română, iar la biologie am făcut meditații cu o profesoară de biologie. Țin să menționez că la biologie mi s-a părut destul de simplu. Mi s-a părut, în general, examenul de Bacalaureat unul simplu. Problema mea nu e cu dificultatea în sine a examenului, ci cu faptul că se axează pe ceea ce nu trebuie. Să ne gândim că este supranumit “examenul maturității”. Se consideră că după ce dai acest examen ești cumva pregătit pentru viață. Ai 18 ani, urmează să te integrezi în societate, să votezi, să mergi la facultate sau să te angajezi și se pare că în liceu nu ne axăm atât de mult pe informații care ne ajută în viața reală. Aici amintesc educația financiară, educația civică, să vezi cum funcționează instituțiile statului, să înțelegi ce drepturi ai, să înțelegi lumea reală și problemele cu care o să te confrunți", a afirmat Selly.

Ce probe ai introduce astfel încât acest examen să fie în acord cu timpurile?

"Nu știu dacă aș include educația financiară ca probă la examen, dar cu siguranță m-aș concentra pe ea în clasele IX-XII. Există cu siguranță o materie de economie și educație antreprenorială, dar este superficială, nu este așa cum ar trebui să fie. În schimb aș reface proba pentru limba și literatura română. M-aș concentra mai mult pe subiectul în care trebuie să-ți exprimi opinia pe o idee. Mult mai puțin m-aș concentra pe subiectul în care trebuie să faci un comentariu despre o operă literară. Este drept că poți să faci acel comentariu pur și simplu citind opera și exprimând propriile gânduri. Totuși să fim realiști, elevii caută să ia notă maximă. Ca să iei notă maximă la acel subiect este mult mai simplu, fără riscuri, să memorezi un comentariu care deja este făcut de cineva. E un volum foarte mare de învățat, o grămadă de caracterizări de personaje și o grămadă de comentarii ale multor opere, pe multe genuri literare. E un efort care nu te duce nicăieri, nu te ajută cu absolut nimic", a spus Andrei Șelaru, cunoscut în online-ul românesc ca Selly.

Unde se află în momentul de față învățământul românesc?

"Mi se pare că suntem mult în urmă. În învățământul românesc nu s-au schimbat foarte multe în ultimii 30 de ani. Mi se pare că școala românească încă se pregătește pentru 1990. Lumea se schimbă în jurul nostru cu o viteză amețitoare. Cu siguranță nu s-a schimbat matematica sau legile fizicii, dar sunt alte lucruri care s-au schimbat radical și pe care școala nu se concentrează așa cum ar trebui să facă. De exemplu, la informatică se învață limbaje de programare vechi, pe calculatoare vechi, nu e actualizat așa cum ar trebui (...). La istorie înveți pe larg despre foarte multe evenimente care s-au întâmplat acum sute de ani sau acum câteva secole, dar despre istoria post-decembristă sau chiar despre istoria comunismului până la 1989 înveți foarte puțin. Vorbesc aici probabil despre cea mai importantă parte pe care trebuie să o înțelegi din istorie pentru a vedea unde ne aflăm astăzi, pentru a vedea ce ne așteaptă și pentru a evita greșeli care s-au făcut în această istorie recentă", a concluzionat Selly.

