Denise Rifai demontează un fake news despre ea și Robert Turcescu

„In mediul online circula o stire falsa despre un asa-zis interviu pe care l-as fi realizat cu Robert Turcescu, in emisiunea pe care o realizez la Kanal D, “40 de intrebari cu Denise Rifai”.

Este o practica tot mai intalnita ca diferite entitati se folosesc de numele emisiunilor si ale unor persoane publice pentru tot felul de escrocherii!!! Ii rog pe utilizatorii din mediul online sa nu deschida astfel de linkuri care contin informatii total false!!!

Acest asa-zis interviu este, evident, un fake news in care este rostogolit numele meu, al emisiunii <40 de intrebari>, precum si al altor persoane publice si companii.

Ii rog pe cei care vin in contact cu aceste pagini fake sa nu le deschida! In materialul fals care face referire la presupusul interviu, se promoveaza o platforma care ar asigura venituri consistente dupa o investitie initiala. Stirea mincinoasa sustine, printre altele, si informatiile ca Robert Turcescu ar fi fost “arestat” sau “dat in judecata de Banca Romaniei”. Pentru ca informatia sa fie credibila si escrocheria sa poata fi pusa in aplicare prin manipularea utilizatorilor, in acest fake news au fost clonate sigle ale unor companii si site-uri”, a scris jurnalista Denise Rifai pe Facebook.

În era informației digitale, platformele de socializare au devenit un mediu prielnic pentru răspândirea știrilor false. Unul dintre cele mai populare canale pentru propagarea de dezinformare este Facebook.

Deși rețeaua socială a implementat numeroase măsuri pentru a combate fenomenul, se pare că există o nouă amenințare: conturile verificate sparte. Aceste conturi, care inițial au fost create pentru a oferi informații verificate și autentice, au fost compromise și folosite pentru a răspândi fakenews. În acest articol, vom explora impactul periculos al acestui fenomen și consecințele sale asupra societății.

Exploatarea conturilor verificate sparte:

Conturile verificate reprezintă o metodă prin care Facebook își asigură utilizatorii că informațiile furnizate de acele conturi sunt de încredere. Acestea sunt utilizate adesea de organizații de știri, personalități publice și instituții pentru a transmite mesaje autentice și a îmbunătăți credibilitatea lor. Cu toate acestea, infractorii cibernetici au găsit o modalitate de a exploata aceste conturi verificate și de a difuza știri false și dezinformare către public.

Metodele folosite de infractori variază de la atacuri de phishing, în care datele de autentificare ale conturilor sunt furate, până la exploatarea vulnerabilităților în platformă pentru a obține acces neautorizat. După ce intră în posesia unui cont verificat, infractorii pot publica articole false, pot distribui link-uri către site-uri nesigure sau pot modifica mesajele existente pentru a răspândi dezinformare. Continuarea, aici: https://dcnews.ro/922727

