"Poţi fi cea mai frumoasă femeie şi el să nu te iubească". Denise Rifai, compromisuri din dragoste: Am suferit... Nu voi mai experimenta niciodată genul acesta de poveste

"Am făcut concesii. Bărbatul se completează cu femeia, nu există om perfect. Am şi suferit. În dragoste nu am orgolii, îmi place să fac tot ceea ce ţine de mine să fie bine. Am o identitate foarte clară, ştiu cine sunt, dar am nevoie să fiu iubită, sunt foarte sensibilă în relaţia de cuplu. De asemenea, pentru mine este foarte important ca partenerul meu să fie mai deştept decât mine, să fie un om pe care să-l admir, să-l respect. Dar trebuie să fiu centrul universului lui, am nevoie de atenţia şi de căldura lui, şi de generozitatea lui, iar aici nu mă refer la aspectul financiar. Pentru mine este foarte important să mă pot baza pe bărbatul de lângă mine, să simt că mă protejează şi să ştiu că este partenerul meu în tot. Consider că rostul nostru este în cuplu şi e important să fim în complementaritate.

"Nu voi mai experimenta niciodată genul acesta de poveste"

M-am îndrăgostit, la un moment dat, dar a durat ceva timp până să îmi dau seama că suntem diferiţi, că nu putem construi o relaţie pe termen lung, pentru că doream lucruri diferite de la viaţă. Mi-a fost greu să ies din acea poveste, am suferit, pentru că inima nu se supune raţiunii şi se duce o luptă până se produce separarea. Dacă am fi cu ochii larg deschişi de la început, am putea să ne ajustăm mai bine trăirile şi să ne limităm mai bine perioada de suferință. Dragostea este oarbă, dar nu suntem copii şi putem să mai gestionăm din suferinţă, dacă privim adevărul în faţă.

Poţi fi cea mai frumoasă femeie şi el să nu te iubească așa cum îţi doreşti, pentru că nu se poate iubi pe el. Sunt bărbaţi care nu ştiu să iubească, care nu se iubesc nici pe ei înşişi şi provoacă haos în jur; nu ştiu ce vor. Eu am avut puterea să mă extrag dintr-o astfel de relaţie şi asta mi-a prins bine, am depăşit zona asta de energie şi nu voi mai experimenta niciodată genul acesta de poveste. Ce nu aş accepta? Un bărbat care să aibă o relaţie paralelă", a spus Denise Rifai pentru viva.ro.

"Aici este punctul nevralgic pentru mine"

"Eu sunt atentă la partenerul meu. Mă respect pe mine şi am această pretenţie şi de la el. Nu aş putea să fiu alături de cineva care nu mă iubeşte şi nu mă respectă. Iubirea se simte, nu se impune. Sunt o femeie loială, fidelă, femeia unui singur bărbat şi cred în dragoste pe viaţă. Dar nu aş accepta niciodată să fiu înşelată. Aici este punctul nevralgic pentru mine. Dacă se ajunge în acest punct, nu înţeleg de ce să mai stăm unul cu celălalt. Şi eu sunt o femeie curtată şi este logic ca şi el să fie curtat, şi accept asta, e frumos. Dar există o limită şi o linie pe care un bărbat deştept ştie să o pună când are lângă el o parteneră pe care o respectă. În fond, de aceea suntem împreună", a mai spus vedeta.

