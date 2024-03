De ce s-a prăbușit podul din Baltimore și ce știm despre navă? - Reuters

Ce s-a întâmplat în Baltimore?

La ora 1:30 a.m. ET (0530 GMT), o navă de containere numită Dali naviga pe râul Patapsco când a lovit un pilon al podului, prăbușind aproape întreaga structură în apă. Nu a existat niciun indiciu de terorism, a precizat poliția.

Există victime?

Farurile vehiculelor puteau fi văzute pe pod în timp ce acesta se prăbușea în apă, iar nava a luat foc.

Oficialii din Baltimore au declarat că cel puțin șapte vehicule au plonjat în apă. Până la 20 de persoane s-ar putea afla în râu. Cel puțin o persoană a fost grav rănită.

Ce știm despre nava care a fost implicată?

Dali era programat să navigheze pe ruta MAERSKb.CO a companiei de transport maritim Maersk către Sri Lanka, se arată pe site-ul companiei daneze.

Proprietarul înregistrat al navei sub pavilion Singapore este Grace Ocean Pte Ltd, iar managerul este Synergy Marine Group, arată datele LSEG. Nava are o lungime de 289 de metri și era supraetajată cu containere.

Toți membrii echipajului său, inclusiv cei doi piloți, au fost găsiți și nu au fost raportați alți răniți.

Ce știm despre podul care s-a prăbușit?

Podul Francis Scott Key este o structură cu patru benzi care se află la o înălțime de 56 de metri (185 de picioare) deasupra râului. Acesta a fost deschis în 1977 și traversează râul Patapsco, unde autorul imnului național al SUA, Francis Scott Key, a scris "Star Spangled Banner" în 1814, după ce a asistat la înfrângerea britanică în bătălia de la Baltimore și la bombardarea Fort McHenry de către britanici.

Podul transportă 11,3 milioane de vehicule pe an, potrivit Autorității de Transport din Maryland, pe autostrada I-695 care înconjoară Baltimore, cunoscută și sub numele de Baltimore Beltway, conform Reuters.

