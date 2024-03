UPDATE Un pod din Baltimore s-a prăbușit după ce o navă a făcut coliziune cu acesta (VIDEO)

UPDATE

Podul Key Bridge din Baltimore, Maryland, s-a prăbușit parțial și este posibil ca muncitorii să se afle în râu, a anunțat marți poliția, după ce presa a relatat că o navă de marfă ar fi lovit podul.

Amploarea pagubelor suferite de podul de 3 km (1,6 mile) nu a fost imediat clară, a precizat New York Times, în timp ce Fox Baltimore a declarat că podul s-a prăbușit în râul Patapsco.

"Toate benzile sunt închise în ambele direcții pentru un incident pe I-695 Key Bridge. Traficul este deviat", a precizat Autoritatea de Transport din Maryland într-o postare pe X.

Poliția a declarat că a fost anunțată de incident la ora 1:35 a.m. ET

Știre inițială:

Podul Key Bridge din Baltimore, Maryland, s-a prăbușit în apă după ce o navă de marfă s-a ciocnit cu el, a anunțat marți Fox Baltimore, conform Reuters.

