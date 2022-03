De ce rugineşte Luna? Fenomenul MISTERIOS care îi intrigă pe savanţi

La prima vedere, am fi tentaţi să credem că pe Lună, un corp ceresc complet lipsit de oxigen și în cea mai mare parte uscat, prezenţa oxidului de fier ar fi imposibilă. Și totuși, se pare că Luna capătă o tentă tot mai arămie de la un an la altul. De ce se întâmplă asta?

Da, Luna "ruginește" iar oamenii de știință încearcă să înțeleagă din ce cauză se petrece acest fenomen bizar. Un nou studiu, publicat în revista Science Advances și care se bazează pe datele culese de sonda selenară Chandrayaan-1 a Organizației Indiene de Cercetare Spațială, a relevat că rocile aflate la cei doi poli ai Lunii au o compoziție diferită față de celelalte zone.

Oxidul de fier, prezent la suprafaţă

Cercetătorul Shuai Li de la Universitatea din Hawaii a investigat în detaliu acest fenomen și a descoperit că la cei doi poli ai Lunii se găsește hematit. Hematitul este un oxid de fier foarte dur, de culoare roșie sau brună. În termeni colocviali: rugină. Uluit de ce descoperise, Shuai Li i-a contactat pe cercetătorii de la NASA pentru a confirma descoperirea. „La început, nu mi-a venit să cred. Date fiind condițiile actuale de pe Lună, rugina nu ar trebui să existe. Dar de când am descoperit apă pe Lună, oamenii de știință au speculat că pe astru ar putea exista o varietate mai mare de minerale, formate de interacțiunea apei cu rocile selenare”, a declarat Abigail Fraeman, unul dintre cercetătorii contactați de Shuai Li.

Cauza posibilă pentru Luna Roşie: oxigenul de pe Terra ajunge până pe Lună

Se știe că pe satelitul Terrei există cantități foarte mici de apă, sub formă de gheață. O mare parte din această gheață se află în craterele lunare. Teoria lui Shuai susţine că meteoriții care lovesc suprafața Lunii eliberează moleculele de apă din sol, iar aceste molecule se combină apoi cu fierul de la suprafață şi, de aici, tenta ruginie a satelitului. Pentru că cea mai mare parte a "ruginii" se află pe porţiunea Lunii care este îndreptată spre Pământ, cercetătorii cred că prezența ei are de-a face cu planeta noastră. „O cantitate mai mare de rugină pe acea parte a Lunii sugerează că Pământul are o contribuție. Acest lucru mi-a adus aminte de o descoperire făcută de misiunea japoneză Kaguya, care a relevat că oxigenul din stratul superior al atmosferei poate fi transportat pe suprafața Lunii de vântul solar”, a relatat Shuai Li pentru Science Alert. Astfel, oxigenul din atmosfera Terrei ar putea fi oxidantul care produce rugina de pe Lună. Potrivit lui Shuai Li, acest proces are loc de miliarde de ani.

