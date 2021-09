De ce românii nu sunt ACUM, în număr mare, în Piața Victoriei. Angi Șerban: Lumea e obosită, scârbită și sătulă până peste cap!

„S-o fi uitat Partidul Naţional Liberal pe internet, să vadă ce zice lumea? (...) Eu zic să-și pună inutilii să le aducă feedback-ul din social media, căci ce a făcut Florin Cîţu, la comanda (...) lui Klaus Iohannis, este exact ce au făcut Dragnea și Grindeanu cu OUG13!! Și dacă reacția în stradă este sau va fi mai slăbuță, este pentru că lumea e obosită, scârbită și sătulă până peste cap. Oooo, băieți, dar nu le forțați mâna, căci stătură-n pandemie ca leii în cușcă!”, și-a început astfel Angi Șerban mesajul transmis joi seară.

„Ați avut șansa istorică să faceți o schimbare, n-ați putut să vă lăsați interesele, personale și de grup, măcar pentru o perioadă de timp de-o parte și să livrați reformele promise! Iar noi am fost destul de îngăduitori cu voi, căci deh.. am zis ca tot românu' de bună credință că poate nu vă e așa ușor, când de fapt... Același stil, furtul din banul public și subminarea Justiției, căci am învățat în toți anii ăștia care-i rețeta! Eu n-am nici cea mai mică problemă să ies la protest cu oricine este dispus să vă oprească”, a transmis Angi Șerban.

„Ah, iar toxina aia cu "USR se aliază cu AUR" este iar dovada lipsei de respect pe care o aveți pentru electorat, în general, căci cine știe puțină carte, știe că o moțiune de cenzură trebuie să îndeplinească un nr. de voturi. Niciunul dintre partidele de la guvernare nu poate câștiga o moțiune de unul singur, așa că jet de-aici cu manipulările! Știm și noi politică, chiar dacă n-o facem de pe scaune și funcții!”, a conchis Angi Șerban.

Amintim că, joi, la ora 18.45, doar două persoane în vârstă, un bărbat și o femeie, se aflau în Piața Victoriei. Mai multe, AICI!

Barna: Vom vedea cu care dintre cele două variante, PSD sau AUR, vom merge mai departe

Nu este vorba de o alianță nici cu PSD, nici cu AUR, ci despre o moțiune de cenzură prin care premierul „trebuie trimis acasă pentru că nu are competența profesională și morală să conducă un guvern”, spune Dan Barna, care precizează că USR PLUS nu a decis dacă susține moțiunea PSD sau AUR.

„În momentul în care am văzut ceea ce s-a întâmplat ieri (miercuri - n.r.), o zi în a cărei dimineață coaliția funcționa foarte bine, iar până seara borcanele erau sparte și cioburile pisate mărunt de către premierul Cîțu, singura opțiunea pe care o mai aveam la dispoziție era o moțiune de cenzură pentru a transforma în realitate, în acțiune concretă lipsa de susținere de care premierul o are din partea USR PLUS. În cursul dimineții am făcut acel apel către toți parlamentarii pentru susțierea unei moțiui de cenzură. Sunt două variante de moțiune, toate variantele sunt pe masă. Vom vedea pe care dintre cele două variante vom merge mai departe”, a spus, joi după-amiază, Dan Barna.

El mai spune că USR PLUS lucrează la un text de moțiune de cenzură și susține că preferă ca viitorul guvern să fie tot al coaliției PNL, USR, UDMR.