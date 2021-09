Actorul Marius Manole: ”În seara asta, în Piața Victoriei, da?” Mobilizare pe Facebook

'În seara asta în Piața Victoriei, da?', a postat actorul Marius Manole pe pagina sa de Facebook. El își îndeamnă astfel apropiații și simpatizanții să iasă în stradă, la protest.

Anterior, Marius Manole a scris pe Facebook că 'poate ar trebui să vizităm din nou Piața Victoriei, ca nu am mai fost de mult. Poate că acestui domn Cîțu, acest Dragnea din PNL, ar trebui să i se dea o lecție. Maine seară pe la un 19.00 bem un prosecco. Care vine?'.

Un alt mesaj postat de Marius Manole, ca urmare a remanierii lui Stelian Ion, a fost: 'USR PLUS, plecați de la guvernare! Bravo Stelian Ion că nu ai vrut să faci compromisul ăsta.'

USR-PLUS și-a retras sprijinul politic față de Florin Cîțu

USR PLUS a anunțat miercuri noapte că îşi retrage sprijinul politic pentru premierul Florin Cîţu, căruia îi reproşează că "a aruncat ţara în criză" politică.



"USR PLUS nu a girat şi nu va gira niciodată jaful din bani publici, în nicio formulă de guvernare. Cerem Coaliţiei să ia act de lipsa unei majorităţi care să susţină Cabinetul Cîţu şi solicităm declanşarea de urgenţă a negocierilor în Coaliţie pentru desemnarea unui nou premier care să formeze un nou guvern. În situaţia în care discuţiile din Coaliţie vor eşua în propunerea unui nou premier, USR PLUS va susţine o moţiune de cenzură împotriva Guvernului Cîţu", se arăta într-un comunicat al USR PLUS.

Potrivit sursei citate, Stelian Ion este propunerea USR PLUS pentru viitorul guvern în vederea continuării reformei din justiţie.



"Ministrul Stelian Ion este propunerea USR PLUS pentru viitorul guvern şi are tot sprijinul nostru pentru continuarea reformei din justiţie, inclusiv desfiinţarea SIIJ şi numirile procurorilor-şefi, procese întrerupte de iresponsabilitatea premierului Cîţu", preciza USR PLUS.



Biroul Naţional a decis convocarea Comitetului Politic în data de 11 septembrie, conform Agerpres.

Potrivit unor surse Realitatea PLUS, Dan Barna şi George Simion au discutat despre depunerea la comun a unei moţiuni de cenzură împotriva lui Florin Cîţu. Pentru depunerea unei moţiuni este nevoie de 117 semnături ale parlamentarilor. USR-PLUS a anunţat deja că are 80 de semnături, în timp ce AUR are 42 de parlamentari. Cele două partide ar avea, astfel, numărul necesar de semnături pentru a depune moţiunea, dacă se vor înţelege. (Mai multe detalii, AICI.)

Joi, PSD a publicat textul moţiunii de cenzură împotriva Guvernului Cîţu





Social-democraţii susţin în document, intitulat "Stop sărăciei, scumpirilor şi penalilor! Jos Guvernul Cîţu!", că singura soluţie pentru ca România să iasă dintr-o continuă criză politică, economică şi socială este ca Guvernul Cîţu să plece urgent de la conducerea ţării.



"Guvernarea perdanţilor a sărăcit România!", se arată în moţiune. Un argument adus de social-democraţi este acela că "dreapta a instalat un penal la Palatul Victoria".



"Guvernul României nu poate fi condus de un penal, care a fost condamnat pentru infracţiunea comisă şi care a executat şi închisoare pentru fapta sa. Culmea cinismului este că fostul deţinut Cîţu reprezintă azi, în mod aberant, tocmai Coaliţia celor care au promis pentru a accede la putere - uitând apoi să şi voteze ! - Legea "fără penali în funcţii publice". Fiecare zi cu Guvernul Cîţu în funcţie este o încă o zi în care viaţa românilor va fi şi mai afectată de sărăcie, dezvoltarea comunităţilor locale blocată, iar viitorul ţării este marcat de o îndatorare toxică, care va sacrifica însă generaţii întregi!", se menţionează în moţiune, potrivit Agerpres. (Mai multe detalii, AICI.)