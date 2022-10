De ce nu trebuie să arunci coaja de lămâie la gunoi. Dă-o pe răzătoare și pune-o la congelator! Vei fi foarte mulțumit de rezultate

După cum ştim cu toţii, lămâia are numeroase beneficii pentru sănătate, datorită vitaminei C, care ajută la întărirea sistemului imunitar, ajută organismul să lupte împotriva infecţiilor şi contribuie la pierderea kilogramelor. În afară de aceasta, conţine substanţe care ajută la prevenirea cancerului, reglarea tensiunii, este considerată chiar benefică pentru sănătatea psihică, pentru că ajută împotriva stresului şi a depresiei, scrie Rador, citând Actualno.

Cea mai bună modalitate de a profita la maximum de lămâi şi cojile lor (dacă nu sunt tratate chimic) este să le congelaţi, să le daţi pe răzătoare şi să le consumaţi. Lămâile congelate au un gust diferit faţă de lămâile păstrate la temperatura camerei, din cauza diferenţelor de niveluri de aciditate. Îngheţarea lămâilor le reduce aciditatea, care îşi va reveni numai atunci când fructul este dezgheţat. Cu toate acestea, se ştie puţin despre beneficiile cojii de lămâie.

Coaja de lămâie conţine de 5 până la 10 ori mai multe vitamine decât sucul de lămâie, aşa că cu siguranţă ar trebui folosită şi nu doar aruncată. Coaja congelată are un gust grozav, doar asiguraţi-vă că aţi spălat bine lămâile înainte de a le pune la congelator! Coaja de lămâie oferă un gust unic, răcoritor, alimentelor şi băuturilor. Are un gust grozav în salate, ca ingredient principal în îngheţată sau ca adaos la această delicatesă şi chiar merge bine cu spaghetele. Este important ca lămâia să fie complet congelată, înainte de a o adăuga în mâncare, deoarece coaja congelată are un gust mult mai bun decât coaja obişnuită. Iată de ce tot mai mulţi oameni folosesc acest truc la gătit, aşa că încercaţi-l singuri şi dvs.!

Coaja de lămâie congelată conţine compuşi esenţiali care întăresc sistemul imunitar, normalizează nivelul colesterolului şi, conform unor studii, contribuie la prevenirea dezvoltării celulelor canceroase. Este bogată în nutrienţi precum vitaminele A, B6, C şi E, fier, zinc, potasiu, fibre şi proteine.

Deoarece nutrienţii sunt prezenţi în cantitate mare în coaja de lămâie, este important să o spălaţi corespunzător în apă şi apoi să o dezinfectaţi cu bicarbonat de sodiu sau oţet de mere. Se spală din nou sub un jet de apă şi se pune la congelator peste noapte. Când sunt îngheţate, radeţi lămâile într-un borcan de sticlă şi puneţi borcanul înapoi la congelator, apoi folosiţi-le cum vă place: ca sos pentru salată, supe, sucuri, chiar şi în sosuri de casă.

Potrivit cercetărilor, coaja de lămâie prezintă un mare potenţial pentru eliminarea toxinelor din corpul uman, iar în unele ţări precum India, este folosită în hrana bolnavilor de cancer. Potrivit cosmeticienilor, coaja de lămâie este un exfoliant excelent, care nu numai că îndepărtează pielea moartă, ci o şi hidratează.

