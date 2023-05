De ce nu a fost judecat cazul Simonei Halep. ITIA face clarificări: Poate dura mai mult de 12 luni

"Din momentul în care ambele părți sunt convinse că au dovezile de care au nevoie, este convocat un tribunal independent. ITIA folosește organismul independent de arbitraj sportiv Sport Resolutions pentru a-și desfășura audierile, iar comisia este de obicei alcătuită din până la trei experți juridici, fără legături cu niciuna dintre părți. O audiere poate avea loc de la distanță sau în persoană și are loc de obicei pe parcursul unei zile – deși poate fi mai lungă dacă este un caz deosebit de complicat sau disputat.

Odată ce comisia a stabilit verdictul, ITIA va publica decizia pe site-ul său și printr-un comunicat de presă. Oricare parte poate contesta decizia completului independent de audiere al Sport Resolutions la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne.

TAS va efectua o altă audiere pentru a analiza din nou probele și pentru a stabili dacă verdictul de la prima instanță trebuie menținut sau anulat. Procesul de la TAS, din momentul în care un jucător sau ITIA face apel și până la primirea deciziei, poate dura mai mult de 12 luni", a transmis ITIA.

Simona Halep acuza că lucrurile stagnează

"Am vrut să tac până se va rezolva cazul. Nu am vrut să ies și să vorbesc pentru că a fost foarte emoționant. (...) Acum simt nevoia să vorbesc în fața suporterilor mei, fanilor mei și publicului, pentru că sunt sigură că ei chiar vor să știe de ce durează atât de mult și chiar simt nevoia să fac asta“, a spus Halep.

Când a fost întrebată cu privire la dopaj, Simona Halep a spus. "Cu bună știință, nu am luat nicio substanță interzisă. Sunt un mare susținător al sportului curat și am fost întotdeauna împotriva dopajului.“

"A fost un șoc. Nu știam cum să mă descurc. Nu știam ce este roxadustat. Nu am mai auzit niciodată despre asta. Am intrat puțin pe net pentru a afla ceva. Am înțeles că este o substanță interzisă“, a mai spus Simona Halep.

