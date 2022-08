David Popovici i-a spulberat recordul lui Cesar Cielo la 100 m liber. Ce spune brazilianul: Am rămas şocat

”Nu voi spune că am fost absolut șocat de doborârea recordului de către David Popovici. Voi fi sincer, știam că se va întâmpla la un moment dat. S-a întâmplat diferit față de cum mă aștepta. Cred că dacă nu ar fi fost pandemia, Dressel ar fi avut o șansă mai bună în 2020, la Jocurile Olimpice.

Nu am fost încântat că Popovici mi-a doborât recordul. S-a întâmplat la Campionatul European. Credeam că Popovici va fi la cel mai bun nivel la Mondiale. Eram la bazin cu copii și am rămas șocat. Gata, a doborât recordul. Mai poate crește foarte mult. Poate deveni mai puternic și mai exploziv, are doar 17 ani”, a declarat Cesar Cielo, citat de Digisport.

David Popovici a refuzat "visul american". De ce nu a plecat românul în SUA după primele performanţe sportive

Înotătorul român David Popovici a avut oferte de la mai multe universităţi din SUA, după performanţele de la Jocurile Olimpice. Cu toate astea, a refuzat!

”Înainte să merg la Jocurile Olimpice aveam ideea asta să plec în State să studiez şi să înot acolo. După ce au început să apară ofertele, zeci de oferte, de la cele mai prestigioase universităţi din SUA şi din Europa – chiar aveam de ales, mă duc cu bursă totală, ei mă vor -, am stat să mă gândesc ce înseamnă asta.

Ar însemna să mă despart de antrenorul meu, să mă duc să mă antrenez cu altul, şi să mă despart de echipa mea.

Antrenorul e singurul care mă ajută şi cu care clădim. Mi-am dat seama că e mult prea important. Într-un sport atât de individual cum e înotul, relaţia şi chimia pe care o ai cu antrenorii sunt esenţiale. Nu se poate fără. Indiferent cât de premiaţi şi de cunoscuţi ar fi fost antrenorii în State la Harvard, Princeton, UCLA, USC, nu ar fi fost cum e antrenorul meu.

Nu am cum să las baltă faptul că am crescut împreună. Pur şi simplu, existăm împreună şi ştim să colaborăm.

E o variantă să mergem şi împreună afară. Dar au fost mai mulţi factori în decizia mea de a rămâne în ţară. Unul dintre ei, şi asta anulează ideea de a-l aduce pe antrenorul meu sau pe toată echipa – ipotetic vorbind, când te duci în SUA, concurezi în sistemul NCAA, concurezi pentru universitatea ta”, a spus David Popovici în podcastul ”Fair Play cu Bogdan Mălăele”, citat de Digisport.

De ce mănâncă David Popovici cu ochii închişi? Universitatea Duke, SUA: Trebuie să aştepţi cel puţin 30 de minute după masă, înainte să înoţi!

Nu înotaţi decât după o jumătate de oră sau chiar o oră după masă! E sfatul antrenorilor, al părinţilor şi profesorilor de înot. De unde această regulă? Unii cred că pot apărea crampe la stomac pentru că sângele este pompat în brațe și picioare, nu în intestine sau că organismul deviază sângele necesar în procesul de digestie departe de brațe sau picioare, ceea ce îţi va crea dificultăţi la înot. Este posibil ca acest mit să provină dintr-un manual pentru cercetașii din anul 1908. Acolo înotătorii sunt avertizaţi să aștepte după ce au mâncat înainte de a se arunca în apă. Se credea că digestia și efortul ar fi în competiție pentru sânge și oxigen, provocând crampe.

Cercetătorii de la Universitatea Duke din Carolina de Nord, SUA, au dezvăluit că teoria „nu ține apă‟. Mâncatul deviază sângele către tractul intestinal, dar nu este suficient pentru a perturba funcția membrelor. Înotătorii pot avea crampe minore, dar nimic care să-i pună în pericol. Niciodată n-a fost atribuit vreun deces din cauza înotului după masă. Unii înotători de anduranță chiar mănâncă înainte de a intra în bazin pentru a avea energie să înoate. Campionul nostru, David Popovici, are şi el reguli stricte legate de masă şi înot. Acesta se trezeşte cu două ore înainte de antrenament pentru a mânca.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News