David Guetta, CONFIRMAT la Untold. Edy Chereji, anunţul momentului la DC NEWS TV

Edy Chereji, unul dintre organizatorii Untold, a confirmat, în exclusivitate la „Interviuri care inspiră“, la DC News, că David Guetta va fi prezent la ediția din acest an a festivalului:

„Vom avea o ediție excepțională, o ediție cu nume foarte mari și o ediție făcută în deplină siguranță. Noi nu am anunțat încă niciun nume pentru ediția din acest an. Aș putea să spun un artist care a fost confirmat în 2020 și care fără îndoială că va reveni în acest an, deși a mai fost prezent și la prima și la ultima ediție, iar noi spunem că e unul dintre părinții festivalului. David Guetta, un super artist care acum a și compus imnul EURO 2020 alături de Martin Garrix și Bono de la U2“, a precizat Edy Chereji, în exclusivitate pentru DC News.

Câţi oameni lucrează la Untold şi Neversea. Edy Chereji, detalii

Invitați la „Interviuri care inspiră“, la DC News, Edy Chereji & Bogdan Rădulescu au vorbit despre numărul de oameni care lucrează la Untold și Neversea.

„E interesant să vezi cine sunt oamenii care aduc succesul unui proiect. În cazul nostru, vorbim de întreaga echipă Untold, iar cuvântul dedicat este mult prea puțin pentru ce înseamnă implicarea întregii echipe. Sunt aproximativ 90 de oameni care lucrează în fiecare an pentru cele două proiecte, cei mai mulți dintre ei au venit alături de noi de la prima sau a doua ediție, au rămas alături de noi în tot acest timp și alții s-au alăturat pe parcurs și au adus experiența pe care o aveau în alte poziții, în alte companii, în sânul nostru. Noi suntem o organizație mai puțin obișnuită, suntem mai mult orientați pe susținerea dezvoltării fiecărei persoane, intraprenoriatul și oamenii care au idei.

Cred că foarte mulți oameni care au venit alături de noi s-au regăsit în formula asta și, în final, iată ce lucruri frumoase putem face împreună. Cifra e undeva la 90 de oameni. În timpul festivalului ajungem la aproape 13.000 de oameni la Untold și 9.000 -10.000 la Neversea. Noi, acolo, suntem ca un mic orășel“, a precizat Edy Chereji.