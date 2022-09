Danila Medvedev a fost întrebat de Radu Golban despre părerea sa privitoare la Marea Resetare și la planul lui Klaus Schwab, președintele Forumului Economic Mondial:

„Care e impresia generală în Rusia, opiniile sunt similare celor din Europa legat de această mare resetare și față de această potențială strategie a tehnologiilor convergente care, în mod evident, ne-ar schimba viețile?“, a întrebat Radu Golban.

„Cred că este un concept de-a dreptul hilar și un exemplu relevant despre nonsensurile care există în gândirea socială. Acest model a fost dezbătut în cadrul Forumului Economic Mondial, inițial s-a bazat pe o viziune ultra-optimistă referitoare la creșterea exponențială în domeniul tehnologiei, a unei ample convergențe dincolo de computere și inteligența artificială. A fost o poveste frumoasă, agreat de toată lumea, dar apoi, în 2020, a venit pandemia de Covid-19 și au trebuit să schimbe abordarea pentru că, în mod evident, eram într-o cu totul altă poveste. Așadar, au schimbat optica și au trecut la această mare resetare ca și cum acesta era planul de la bun început, ceea ce în mod evident nu era.

Cred că este o abordare naivă. Cred că nu înțeleg ... autorul Klaus Schwab nu înțelege forțele sistemice, ci doar folosește ceea ce se află la suprafață pentru a crea o poveste credibilă, dar nu este destul de profundă, nu este adevărată, nu reflectă lumea reală și procesele complexe de care dispunem, ci este doar o poveste pe care o poate vinde prin platforma sa, Forumul Economic Mondial și alte platforme internaționale.

Realitatea este că avem nevoie de o nouă revoluție industrială sau tehnologică, dar trebuie să vină din înțelegerea sistemică a ceea ce este cu adevărat posibil, ca de exemplu ceea ce Drexler a creat în domeniul nanotehnologiei, nu poți doar menționa această a patra revoluție și să incluzi totul aici: drone, inteligență artificială, calcul cuantic, tipărirea organelor, nanotech și să spui că toate acestea urmează să se întâmple, pentru că nu este adevărat“, a spus Danila Medvedev.

Ce cred rușii despre Marea Resetare?

„Așadar, punctele lui de vedere sunt mai degrabă naive, superficiale, pentru că vrea să țină piept pandemiei și să își susțină în continuare proiectele proprii la care lucrează de ceva vreme. Dar populația Rusiei nu se teme de astfel de concepte?“, a insistat Radu Golban.

„Rusia se află la răscruce. Încercăm să comunicăm aceste lucruri aici și să facem o analiză, însă este interesant că avem această problemă globală și anume încălzirea globală, iar în urmă cu câțiva ani, peste tot în lume, oamenii păreau să fie de acord că trebuie să diminuăm emisiile, că trebuie să facem tranziția de la combustibili fosili și să ajungem la emisii zero până în 2050. Ceea ce se întâmplă acum este că, aparent, toată lumea are nevoie de combustibili fosili, toată lumea are nevoie de combustibili fosili rusești, ceea ce pune Rusia în imposibilitatea de a trece de la tranziția de a avea emisii zero și să zică, uite, în următorii 30 de ani vom extrage petrol și gaze, îl vom exporta, iar acesta va fi pe placul tuturor și îl vor folosi, aceasta însemnând că nu vom putea lupta împotriva schimbărilor climatice. nu vom fi capabili să le oprim sau să schimbăm efectele. Dar, în același timp, are loc încălzirea globală care creează secetă și valuri de caniculă peste tot și transformă zona ecuatorială și Australia în teritorii de nelocuit.

Însă, pentru Rusia este perfect, pentru că deținem acest teritoriu imens în zona arctică, iar aceasta se va încălzi și îl vom putea popula cu sute de mii, milioane de oameni, iar aceasta generează o situație foarte interesantă din punct de vedere geopolitic. Și, atât Rusia, cât și China, dețin resurse minerale imense de care Europa, de exemplu, nu dispune, pentru că Europa a folosit toate aceste resurse în timpul revoluției industriale. Rusia și China dețin sute de miliarde de tone de astfel de resurse, ceea ce înseamnă că, din punct de vedere politic, discursul trebuie schimbat radical.

A patra revoluție industrială nu este o poveste realistă și mulți au început să discute despre colapsul civilizațiilor, însă avem nevoie de înțelegere sistemică a ceea ce se întâmplă. Fărăă acest lucru, vom cădea pradă demagogilor, cum ar fi Trump, de exemplu, sau mulți alți politicieni care emit aceste fabulații pe care toată lumea le crede sau se preface că le crede, iar ulterior nimic din cele menționate nu se întâmplă, pentru că Trump nu a făcut America măreață din nou. La fel se întâmplă și în alte regimuri politice, în Marea britanie cu Brexitul, în Rusia și România“, a conchis, la DC News, Danila Medvedev.

