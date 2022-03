„Eu o să încerc să mă rezum strict la activitatea ACUE, adică activitatea de distribuție și furnizare energie. Schema nouă care trebuie să intre în vigoare de la 1 aprilie 2022 este cumva a treia versiune, dar este cea mai complexă dintre toate, pornind și de faptul că se adresează unei perioade mai lungi de timp, un an de zile. În contextul crizei energetice de pe piața europeană de anul trecut, adică creșteri abrupte, extraordinare de prețuri, piața nu poate să absoarbă o creștere atât de mare, într-un termen atât de scurt, pentru ca am văzut aceste creșteri în a doua parte a anului 2021. Deci, pe lângă această criză energetică, care, din nefericire, nu se stinge, așa cum se așteptau unii specialiști, din păcate, vedem că prețurile rămân, chiar mai cresc în unele perioade, acum bineînțeles și în contextul geopolitic. Din acest motiv, abordarea pe un an de zile, atât pentru consumatorul casnic, cât și pentru cel industrial este una binevenită. Noi salutăm faptul că autoritățile au avut în vedere o perioadă mai lungă de timp. În același timp, vedem o îmbunătățire a anumitor prevederi, comparativ cu forma veche. Totuși, este o schemă care se bazează - și aș vrea să fiu corect înțeleasă -, pentru că nu ne dorim să nu participăm și să nu sprijinim politicile decise de autorități, dar am vrea să se înțeleagă exact efortul și impactul asupra activității de furnizare”, a spus Daniela Dărăban, director executiv Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE).

Ulterior, a explicat: „Această schemă se derulează prin furnizori, însemnând că la nivelul furnizorilor se aplică niște prețuri mai mici decât prețurile reale. Ulterior, aceste diferențe de bani se recuperează prin acele modalități de decontare cu statul. Vă spun sincer că noi am insistat foarte mult pe o relație directă între stat și beneficiar, adică am fi vrut cumva ca furnizorul să fie scos din această schemă. Statul a decis că așa e cel mai bine, e mai facil, s-a dus pe o formulă deja testată, consideră că modalitățile de decontare ar trebui cumva să funcționeze. Noi mergem pozitiv înainte cu mențiunea clară că riscul impactului pe cash flow-ul companiilor rămâne unul ridicat.”

„Companiile vor aplica toate schemele în vigoare, dar au nevoie de siguranța că vor recupera integral valoarea reală a energiei pe care o cumpără, pentru că furnizorul la rândul lui are nevoie de acest cash pentru a face mai departe plățile în sector, pentru că este cel care plătește tarifele de distribuție, tarifele de transport, colectează pentru statul român taxele și plătește prețul energiei la producător”, a spus Daniela Dărăban.

Declarațiile au fost făcute în cadrul dezbaterii online „Criza energetică - soluții la problemele momentului”, eveniment organizat de trustul DC News Media Group, din care fac parte DCNews, DCBusiness, DCMedical, StiriDiaspora, DefenseRomânia, Spectacola, Astrosens.ro, RadioDCNews.ro și DCNewsTV.

