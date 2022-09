Dan Negru, reacție în cazul lui Visarion Alexa: Eu n-am uitat niciodată cine e fruntea bisericii ortodoxe. Și nu mă refer la patriarhul Daniel

„Nu-l cunosc pe Visarion Alexa. M-a invitat la podcastul lui dar cum nu mă duc deloc la podcasturi, l-am refuzat și nu l-am întâlnit. Frauda, abuzul, păcatul sunt ale fiecăruia in parte. Sunt pe CNP-ul din buletin. Dar noi ne pricepem cel mai bine să le generalizăm. Politiceni sunt hoți și doctorii șpăgari. Monarhia nu era bună că l-am avut pe Carol al II-lea, fotbaliștii sunt proști și căntărețele ușuratice. Mereu am generalizat. Degeaba l-am avut pe Ferdinard că noi am văzut doar erorile lui Carol II-lea, degeaba Dinu, Lucescu sau Gică Popescu sunt parteneri excelenți de dialog, noi am văzut doar blocnotesu' lui Claudiu Răducanu.

Nimeni nu generalizează mai bine ca noi. Poate greșesc și bisericile când pun in cârca oamenilor lor mai mult decat pot ei duce. Eu n-am uitat însă niciodată că-n fruntea bisericii ortodoxe nu e patriarhul Daniel si nici in fruntea catolicilor nu e Papa de la Roma. E un tânăr de vreo 30 de ani care mi-a spus că-mi va da odihnă atunci când voi fi împovărat. E singurul pe care-L cred. Ceilalți să-și ducă păcatele și greșelile fiecare pe CNP propriu ! "Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă"- Iisus-”, a scris Dan Negru pe Facebook.

VEZI ȘI: Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Vasile Bănescu, anunţă că preotul Visarion Alexa a recunoscut, în faţa unei comisii a Arhiepiscopiei Bucureştilor, fapta de care este acuzat, fiind suspendat de la slujire şi retras din funcţia de paroh





„Comisia de disciplină din cadrul Arhiepiscopiei Bucureştilor i-a solicitat în aceste zile preotului Visarion Alexa o declaraţie personală pe marginea faptelor de care a fost acuzat recent. Acesta a recunoscut fapta incriminată de probatoriul consemnat şi în stenogramele devenite publice, refuzând să ofere însă detalii amănunţite şi invocând faptul că avocata sa l-a sfătuit să fie reţinut în declaraţii", a declarat Bănescu, într-un comunicat de presă.



Potrivit acestuia, măsurile prompte luate de Arhiepiscopie, „singurele posibile şi statutare până la pronunţarea sentinţei de către instanţa judecătorească", sunt următoarele: suspendarea de la slujire (oprirea totală de la săvârşirea celor sfinte, adică interdicţia de a oficia orice serviciu religios); retragerea funcţiei de paroh (nu mai are dreptul de a semna niciun document al parohiei de care aparţine şi de a se implica în niciun act administrativ); obligaţia de a informa constant, cu celeritate şi sinceritate Centrul eparhial (Arhiepiscopia) despre evoluţia cercetărilor judiciare cu privire la acuzaţiile ce îi sunt aduse.



Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei a precizat că, după pronunţarea sentinţei judecătoreşti, Arhiepiscopia Bucureştilor va comunica sancţiunile împotriva preotului Visarion Alexa, acestea urmând a fi „direct proporţionale cu faptele dovedite din punct de vedere judiciar".



„Odată cu pronunţarea sentinţei judecătoreşti de la sfârşitul perioadei de control judiciar, ţinând cont riguros de motivaţia sentinţei şi de gravitatea acesteia, Arhiepiscopia Bucureştilor, prin Comisia sa de disciplină, va comunica la rândul ei sancţiunile pe linie bisericească ce vor fi aplicate preotului Visarion Alexa, sancţiuni direct proporţionale cu faptele dovedite din punct de vedere judiciar", a adăugat Bănescu.



El a subliniat că poziţia Bisericii este întotdeauna favorabilă celui vulnerabil.



„Poziţia Bisericii, poziţia creştină, este totdeauna, în mod natural şi subînţeles, favorabilă celui vulnerabil şi oricărei persoane care ajunge să fie victima unui abuz de orice fel. Biserica este, în acelaşi timp, şi spaţiul moralmente terapeutic de îndreptare şi vindecare prin pocăinţă sinceră a absolut oricui. Dumnezeu să-i întărească şi să-i mângâie sufleteşte pe toţi cei afectaţi de această situaţie adânc tulburătoare!", a mai spus Vasile Bănescu.



Preotul Visarion Alexa a fost reţinut şi ulterior plasat sub control judiciar, fiind acuzat de agresiune sexuală.

