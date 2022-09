Dan Negru, înainte de premiera show-ului “Tu urmezi!”: “Există un public numeros și pentru astfel de programe TV”.

Așteptarea a luat sfârșit, mâine seară, la ora 20:00, “Tu urmezi!”, unicul show din România în care se stă la coadă la cultură generală și distracție are premiera, la Kanal D! A venit rândul românilor să se bucure de game show-ul care a scris istorie în televiziune.

La început de toamnă, miile de telespectatori de toate vârstele vor avea parte de într-un adevărat spectacol TV, în care ingredientele principale sunt întrebările de cultură generală, tensiunea inerentă concursului, umorul, apariția unor personaje inedite și premiile uriașe puse la bătaie.

“<Tu urmezi!>, care are premieră mâine seară, și <Jocul cuvintelor>, deja pe micile ecrane cu al doilea sezon, sunt emisiuni curajoase, pentru că aduc un altfel de public la televizor. Ambele producții sunt emisiuni pentru toată familia, care exersează inteligența celor care le privesc. Am văzut în datele de audiență că avem un număr mare de copii care ne urmăresc și mă bucură că prin noi își pot exersa vocabularul la <Jocul Cuvintelor> și cultura generală la <Tu urmezi!>. Kanal D e televiziunea care are curajul să ofere două show-uri TV despre vocabularul limbii române și despre cultura generală, și audiențele de până acum au arătat că există un public numeros și pentru astfel de programe TV. E o onoare și o bucurie că l-am descoperit”, spune Dan Negru, prezentatorul show-ului.

În prima ediție a emisiunii “Tu urmezi!”, concurenții vor sta la coadă pentru a ajunge rând pe rând, față în față cu Dan Negru, la pupitrul unde se află o serii de premii. Acestea vor fi ascunse în cilindri, pe care concurenții le pot extrage, numai dacă răspund corect la 3 din cele 4 întrebări adresate de Dan Negru. Sumele din cilindri variază între 5.000 de lei şi 150.000 de lei. În plus, concurenţii pot să-şi adjudece şi jackpot-ul în runda finală, în valoare de 100.000 de lei.

Nu pierdeţi mâine seară, de la 20:00, în fiecare sâmbătă, întâlnirea cu un game show pentru toată familia, unicul show în care se stă la coadă la cultură generală, prezentat de Dan Negru, la Kanal D.

