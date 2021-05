Dan Bittman, despre pelerinajul de la Șumuleu Ciuc: Un TEST. Nu e atât de periculos

Cântărețul Dan Bittman susține că pelerinajul de Rusalii de la Șumuleu Ciuc este de fapt un test. El se declară optimist în ceea ce privește anunțarea unor noi măsuri de relaxare care vor intra în vigoare de la 1 iunie și speră că marile festivaluri vor fi permise.

„Biserica are mereu întâietate, dar evenimentul religios de la Șumuleu Ciuc poate fi considerat un test, deci s-ar putea să facem festivaluri fără o distanțare prea severă. La Șumuleu Ciuc sper că cineva și-a luat și răspunderea pentru organizarea unui astfel de eveniment cu o participare așa de mare. Am crezut prima dată că sunt imagini de acum 2-3 ani. Aici, autoritățile ar trebui să dea niște răspunsuri, dar este un test pentru o relaxare de vară”, a declarat Dan Bittman la Realitatea Plus.

VEZI ȘI: Pelerinaj cu zeci de mii de credincioși catolici la Șumuleu Ciuc // GALERIE FOTO

Bittman, despre concerte și festivaluri

Dan Bittman susține că evenimentele în aer liber nu sunt atât de periculoase, așa că ar putea fi organizate concerte mici, cu cel mult 5.000 de spectatori.

„Se pot face concerte, la început cu 1.000-2.000 de oameni, iar după aceea mai mulți. Sunt încrezător că de la 1 iunie se vor relaxa măsurile. Totul depinde de cifre, de guvern, părerea mea este că nu e atât de periculos, mai ales că evenimentele sunt în aer liber. Normal că trebuie să ne păzim, să respectăm regulile, dar văd că lumea a fost atât de dornică să iasă la aer, astfel încât e greu să-i mai oprești. Totuși, cred că relaxarea trebuia anunțată într-un fel, în sensul că trebuiau atenționați românii că riscurile nu au trecut. Cred că vom avea organizatori curajoși care vor face festivaluri cu număr mare se spectatori”, a încheiat Dan Bittman.

Zeci de mii de credincioși catolici au participat, sâmbătă, la pelerinajul de la Șumuleu Ciuc, județul Harghita. Imaginile apărute în presă păreau să fie de dinainte de pandemie, atât de multă lume era. Dr. Emilian Imbri, fost manager al Spitalului "Victor Babeș", a explicat care va fi impactul acestui pelerinaj. Medicul susține că numărul de noi infectări ar putea să crească, dar un val 4 al pandemiei este totuși puțin probabil acum.

VEZI ȘI: Pelerinaj cu zeci de mii oameni la Șumuleu Ciuc. Emilian Imbri: Virusul începe să se adapteze și să-și ia și el un concediu