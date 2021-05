Pelerinaj cu zeci de mii de credincioși catolici la Șumuleu Ciuc // GALERIE FOTO

Potrivit Agerpres, pelerinii s-au adunat de Rusaliile Catolice și s-au rugat la Fecioara Maria să-i ocrotească, să le dea sănătate și să le dea putere pentru a depăși vremurile grele provocate de pandemie. Anul trecut, procesiunea religioasă a fost anulată din cauza pandemiei Covid-19, însă de această dată oamenii au reușit să urce pe muntele Șumuleu până la altarul îl aer liber unde s-a oficiat Sfânta Liturghie. Numărul de participanți a fost estimat la 40.000.

Dimineața a început cu ceață

La primele ore ale dimineții, locul de pelerinaj a fost acoperit complet de ceață, iar termometrele nu arătau mai mult de un grad Celsius. Totuși, vremea a început să se încălzească, iar oamenii au început să vină și să-și ocupe locurile stabilite de organizatori. Grupurile de pelerini s-au rugat pe toată durata procesiunii sau au cântat imnuri bisericești, unii dintre ei fiind îmbrăcați în port popular.

Printre participanți s-au numărat și copii foarte mici, purtați în brațe sau în cărucioare de părinții lor, dar și persoane în vârstă sau cu probleme medicale, unii folosindu-se de bastoane sau cârje pentru a urca muntele.

Ce spun pelerinii care au venit?

„Am 75 de ani, am venit din Ciceu cu bicicleta, până la biserica franciscană, apoi pe jos. Am avut ambiție și mă rog să mă ajute Sfânta Maria să fiu sănătos. Anul trecut tare greu a fost că nu am putut să fiu aici, am ascultat la radio slujba, iar la anul, dacă trăiesc, voi veni din nou”, a spus un pelerin care stătea așezat singur, lângă altar și se ruga continuu.

Un alt pelerin, din județul Mureș, a spus că vine la Șumuleu Ciuc pentru sufletul său și să se roage „pentru familie, pentru toată lumea”. Un bărbat care tocmai sosise din Satu Mare a mărturisit că nu mai vrea să se repete ce s-a întâmplat anul trecut. „Tare greu a fost, ne-am rugat de acasă ca totul să se termine”, a spus el.

Două femei, venite din Bacău, au afirmat că nici nu au simțit când au urcat muntele, fiind fericite că au putut participa la pelerinaj, pentru a o ruga pe Fecioara Maria să le dea sănătate, „să scăpăm de pandemie, de măști, de tot”. Manifestarea s-a încheiat, ca în fiecare an, cu intonarea imnului Ungariei și a celui secuiesc.

Mai multe despre pelerinajul din Harghita

Pelerinajul de la Șumuleu Ciuc are o istorie de peste 450 de ani, în centrul său fiind statuia Fecioarei Maria, aflată în biserica franciscană de la poalele muntelui, care este considerată făcătoare de minuni, preoții și credincioșii fiind de părere că cel mai mare miracol al său este evenimentul care stă la originea pelerinajului.

În anul 1567, principele Transilvaniei, Ioan Sigismund, a încercat să le impună religia unitariană credincioșilor romano-catolici din scaunele secuiești Ciuc, Gheorgheni și Cașin și oamenii spun că doar cu ajutorul statuii făcătoare de minuni au reușit să se opună și să își păstreze credința strămoșească. De atunci, în fiecare an, în sâmbăta Rusaliilor, catolicii din întreaga lume, majoritatea de limbă maghiară, vin în pelerinaj la biserica Sfintei Fecioare Maria din Șumuleu Ciuc.