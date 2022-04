Cum pot fi îngropaţi refugiaţii ucraineni la Galaţi. Regulamentul, în dezbatere publică

Primăria a lansat în dezbatere publică un proiect de modificare a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de administrare a cimitirelor din municipiul Galaţi. "Având în vedere situația generată de conflictul armat din Ucraina și faptul că cetățenii străini sau apatrizi care vin din zona respectivă în municipiul Galați sunt persoane aflate în situații deosebite, fără venituri financiare și necesită sau pot necesita servicii funerare de înhumare, se impune adoptarea de soluţii imediate", explică autorităţile.

Proiectul prevede că "înhumarea cetățenilor străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, care provin din zonele de conflict armat și intră în România fără să solicite o formă de protecție potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul, în cimitirele din municipiul Galați, se face pe o perioadă de 7 ani, în gropi simple, fără plata tarifului de concesiune, a tarifului de întreținere și a cheltuielilor de înhumare. Scutirea de la plată se face în baza unei cereri depuse de către cea mai apropiată rudă față de decedat sau, în lipsa acesteia, de către Direcția de Asistență Socială a municipiului Galați, la registratura operatorului".

Fază tare cu refugiații din Ucraina veniți în România. Primarul din Galați: Dacă e ceva de râs...

Ionuț Pucheanu, primarul din Galați, a fost invitat la emisiunea „La Sud prin Sud-Est“, unde a vorbit despre raportarea refugiaților ucraineni modul de primire al autorităților gălățene:

„Nu cred că e cineva care să nu fi făcut ce trebuie, dincolo de micile inadvertențe, pentru că vorbim de un flux de mii de oameni care au intrat în Galați și pe care a trebuit să-i manageriem cu mâncare, cazare și toate celelalte produse, toți actorii locali și-au făcut treaba foarte bine, ba mai mult, ca și amuzament, dacă e ceva de râs în situația aceasta, să știți că au fost o parte din refugiați care au fost transferați către alte municipalități sau alte orașe și, o dată ce au ajuns acolo, și-au dorit să vină înapoi la Galați.

Am avut autocare întregi care au spus: Nu, domn’le, haideți până la urmă înapoi la Galați, că e mai bine acolo. Asta înseamnă că noi ne-am făcut treaba bine, sau ceea ce am pus la dispoziție am pus la dispoziție organizat și a fost de bună calitate“, a spus, la emisiunea ”La Sud prin Sud-Est”, Ionuț Pucheanu, primarul din Galați.

