Cum mâncăm sănătos și IEFTIN de Paște: Nutriționistul Cristian Mârgârit: Excludem caloriile goale

Cu siguranță toți credincioșii așteaptă cu nerăbdare Paștele, la pachet cu toate tradițiile acestei sărbători, dar și cu bucatele tradiționale, mult iubite de români. Totuși, oricât de poftă ne-ar fi de pască, cozonac, drob sau friptură de miel, nu trebuie să uităm să fim cumpătați. Prea multă mâncare ne poate face rău și sigur nu am vrea să ne alegem cu o indigestie chiar în timpul sărbătorilor. În plus, nici kilogramele în plus care apar pe cântar nu ne prea bucură, așa că putem evita toate aceste probleme.

Sfaturi ca să mănânci sănătos și ieftin de Paște

Nutriționistul Cristian Mârgârit venit cu mai multe sfaturi pentru români despre cum putem avea o masă bogată, sănătoasă și ieftină în același timp.

"Le recomand tuturor mai ales dacă țin la buget să excludă dulciurile industriale, mezelurile, tot ce înseamnă sucuri cu zahăr, deci tot ce ar fi inutil, caloriile goale.", a spus nutriționistul Cristian Mârgârit.

VEZI ȘI: Cum ne păstrăm silueta de Paște. Mihaela Bilic: Oul fiert este un prieten al curei de slăbire

"Salata, garnitura preferată în această perioadă"

Astfel spus, nutriționistul ne recomandă să facem loc pe mese bucatelor sănătoase, iar dacă avem mai multe feluri de mâncare, bine ar fi să nu le consumăm pe toate deodată.

"Adăugăm un pic de friptură, deci o cantitate mică, fără salamuri, fără alte mezeluri care ridică și costul și aduc și alte calorii în plus, și aș adăuga aici salatele, verdețurile, ele trebuie să fie garnitura preferată în această perioadă.", a mai adăugat nutriționistul.

Și la vin ar trebui să fim atenți

Nici vinul nu lipsește de pe masă, însă și în această privință nutriționistul vine cu o recomandare.

"Să punem accentul pe calitate, nu pe cantitate, deci putem lua un pahar, două, trei de vin. Am văzut că somelierii spun că un pahar trebuie să aibă 150 de mililitri de vin, deci atunci putem bea chiar 3-4 pahare fără probleme.", recomandă nutriționistul Cristian Mârgârit.

Somelierii ne recomandă vinul roșu sec pentru friptura din carnea de miel sau porc.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News