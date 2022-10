Cum face președintele Klaus Iohannis economie la energie: Pentru mine nu este absolut nimic nou. Dintotdeauna am evitat risipa

”În ce mă privește, personal, dintotdeauna am evitat risipa. Pentru mine nu este absolut nimic nou și asta are toate aspectele cunoscute. Nu am niciodată o temperatură exagerat de mare în casă, nici temperatura apei calde nu este foarte mare, electricitatea se folosește atunci când chiar trebuie și nu ca să iluminăm grădina și așa mai departe. Sunt multe chestiuni mici, dar care, însumate, se văd și la bani, adică plătești ceva mai puțin.

Iar în ceea ce privește protestele de astăzi, oamenii pe bună dreptate sunt îngrijorați. Suntem în criză, lumea așteaptă răspunsuri clare, răspunsuri care vin să le explice oamenilor cum vom trece iarna, ce vom face la primăvară, ce vom face în iarna viitoare, și cred că și Coaliția, și Guvernul vor veni cu răspunsuri la aceste întrebări. Iar în ce privește creșterea salariilor, m-am exprimat în repetate rânduri în această chestiune. Așa cum cred că creșterea pensiilor trebuie să fie corelată cu inflația, cred că și salariile trebuie să fie într-un fel rezonabil corelate cu inflația. Dacă nu există creșteri de pensii și salarii, înseamnă că, de fapt, populația plătește prețul crizelor și acest lucru mie nu mi se pare corect” a afirmat președintele Klaus Iohannis, răspunzând unei întrebări la Bruxelles, în conferința de presă dinaintea participării la reuniunea Consiliului European.

”Nu putem să continuăm la infinit cu subvenționarea prețului la energie”

Despre prețurile la energie, președintele declara, anterior, că ”Există într-adevăr în coaliție astfel de discuții (cu privire la revenirea pe piața reglementată, de la 1 ianuarie) și, atâta vreme cât nu s-au lămurit împreună cu experții, este prematur să mă exprim eu. Însă este clar că ceva trebuie făcut. Așa cum funcționează acum piața este destul de complicat și destul de scump pentru buget. Nu putem să continuăm foarte mult timp să subvenționăm practic prețul energiei și ceea ce trebuie, pe de altă parte, să realizăm totuși este o subvenție pentru consumatorul vulnerabil, o subvenție rezonabilă pentru IMM-uri, chiar și o subvenție pentru industria mare, fiindcă altfel pierdem întreaga competitivitate a economiei românești și așa ceva nu putem să acceptăm. Și atunci, sigur, este nevoie de mecanisme care fac energia nu doar disponibilă, ci accesibilă, adică să poată fi plătită și Guvernul își va bate capul, coaliția va negocia până când se găsește o soluție fezabilă. Cât va dura, sigur, depinde de evoluția generală din Europa. Este o criză care nu ne afectează doar pe noi, este o criză care ne afectează pe toți în Uniune și dincolo de Uniune. Noi trebuie să găsim mecanisme pentru a supraviețui aceste faze dramatice a crizei energiei și, în paralel, să dezvoltăm resurse noi pentru a reveni la normalitate. Așa cum am spus înainte, nu putem să continuăm la infinit cu subvenționarea prețului la energie”.

Președintele a vorbit și despre majorarea pensiilor. Vestea bună este că, în viziunea sa, majorarea ar trebui să fie făcută cu rata inflației.

