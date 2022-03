Cum a ajuns Corina Caragea în televiziune. "Andreea Marin mi-a fost șefă"

La începuturile sale în televiziune, Corina Caragea făcea parte din trupa de balet a emisiunii "Surprize, surprize" deși, după cum spunea ea, nu dansase niciodată.

"Traiectoria mea era bine gândită dinainte de 19 ani. Mi-am propus să fac jurnalism, am mers la facultate și îmi doream să văd cum e și într-o redacție adevărată. Nu cunoșteam pe nimeni nicăieri. Am auzit despre un casting pentru baletul emisiunii "Surprize, surprize", la TVR, un lider de audiență în acele vremuri. Nu dansasem niciodată. Dar mi s-a părut singura portiță pentru mine către lumea divertismentului, care mă atrăgea, și eram curioasă să văd ce e în spatele unei asemenea producții", a povestit Corina Caragea într-un interviu pentru viva.ro.

"A trebuit să renunț la TVR"

"Am stat acolo numai trei luni, căci am depus CV-ul la un concurs pentru o televiziune de știri. Am fost chemată la interviu și a trebuit să renunț la TVR. Am învățat totuși în acea scurtă perioadă și sunt recunoscătoare că am intrat în lumea televiziunii direct în mijlocul celor mai buni la acea oră de pe piață. Pentru mine nu era ușor, nefiind dansatoare. În plus, mă împărțeam între repetiții și cele două facultăți. Am legat prietenii și îmi amintesc cu drag de petrecerile noastre. Și acum mai păstrăm legătura. Într-adevăr, pentru acele vremuri era totul wow – de la costumele sclipitoare trimise din Spania până la vedetele pe care le întâlneam în platoul emisiunii", a mai povestit prezentatoarea tv.

"Andreea Marin mi-a fost șefă"

Cât despre relația cu Andreea Marin, din acea perioadă, aceasta a povestit că "era mâna care conducea cu fermitate o producție uriașă. Muncea enorm, ca și toată echipa, dar ne și distram după emisiuni. Mai păstrăm legătura, ne-am mai întâlnit prin prisma meseriei, o admiram și atunci, o admir și acum, și mă bucur că am avut privilegiul să lucrez cu ea. De fapt, mi-a fost șefă. (zâmbește) Și cu o parte dintre fete mai păstrez legătura, mai avem întâlniri din când în când și depănăm amintiri".

Vezi și: "Te umilesc, te înjură, te amenință". Corina Caragea, mărturisire sinceră: Pot părea sălbatică!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News