Crina Pintea nu uită incidentele cu Gheorghe Tadici: Mi-au dat lacrimile, nu exagerez

"Probabil că rana asta nu se va vindeca. Doar o accept, atât. M-am împăcat cu ideea, a fost o etapă din viața mea. La mine a fost mult mai mult decât ce face cu restul.

Puteam să mă las de mult. Am vrut să o fac de multe ori, dar îmi plăcea atât de mult ceea ce făceam și acest lucru a dominat. Nu poți suporta la nesfârșit niște lucruri.

Nu mi-a plăcut acea perioadă, am trecut prin lupte grele. Mi-era ciudă că sunt atât de sensibilă, vulnerabilă, că se vede totul la mine.

În perioada de 6 ani am avut momente în care nu voiam să mă ridic din pat, nu aveam chef de nimic. Plâns foarte mult, până la epuizare, uneori fără niciun motiv. Frică, mă trezeam și nu știam de ce. S-a întâmplat foarte des în cei 6 ani, asta am trăit.

Am trecut peste cu ajutor de specialitate. Am avut și familia aproape, asta a contat mult. După ce am plecat a început adevărata luptă cu mine, a trebuit să mă vindec, să accept toate lucrurile și să merg mai departe cu ele”, a povestit Pintea la „Un podcast”, cu Geanina Iacob, conform GSP.

Pintea spune că Tadici a lovit-o

"În 2014, la Campionatul European din Ungaria. Era primul meci, jucăm cu Germania, el era antrenor atunci. Mă duc în apărare, o adversară a marcat de la zece metri, și m-a chemat pe bancă.

S-a așezat lângă mine și, nu exagerez, mi-a dat un pumn în spate! Mi-au dat lacrimile instantaneu. M-a luat de mână și m-a aruncat pe bancă, după care m-a întrebat de ce plâng?”, a mai spus handbalista.

Crina Pintea a început în 2009, la HC Zalău, unde a jucat timp de 6 ani, când a făcut pasul la Thuringer FC. Metodele lui Gheorghe Tadici au făcut-o pe Pintea să plângă "foarte mult, până la epuizare", a mai spus aceasta.

