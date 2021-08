Creșterea economică. Diaconescu (PMP): O minciună jenantă!

Întrebat de către analistul politic Bogdan Chirieac cum comentează prăbușirea nivelului de trai în România, președintele PMP, Cristian Diaconescu, a preferat să se refere 'doar la unul de atitudine'.

'În momentul în care ți-ai asumat guvernarea și ai probleme atât de serioase în partid, cum este cazul PNL, dă-te domle' un pic la o parte, rezolvă problemele și întoarce-te după aceea.', a spus Cristian Diaconescu la DC News TV.

'În acest moment, nici cei 13% din PNRR eu nu cred că vor ajunge în România, până la începutul anului viitor. De ce? Dacă mergem după declarațiile publice ale șefului USR-PLUS, în octombrie s-ar aproba respectivul plan... Eu am alte date, că nu se va aproba chiar în octombrie.', a adăugat președintele PMP, menționând că 'e doar un exemplu'.

'E o minciună jenantă'

Cât despre creșterea economică, președintele PMP Cristian Diaconescu a acuzat că la mijloc este 'o minciună jenantă'.

Cristian Diaconescu a spus că 'discuți o creștere cu 13% în condițiile în care e o economie care se bazează pe consum, în comparație cu un trimestru în care consumul aproape n-a existat, în condițiile în care a fost blocată țara.'

'E o minciună jenantă. Cât din această creștere economică e din inflație, cât e din devalorizare, cât din împrumuturi, unde s-au dus împrumuturile?! E deja altă discuție.', a continuat el.

În încheierea acestui subiect, Cristian Diaconescu a atras atenția asupra școlilor și spitalelor: 'E valul al patrulea de pandemie, ce-ai pregătit în școli, în spitale?! Din păcate, pe pielea noastră vom vedea ce s-a întâmplat. Nu se poate, nu se conduce așa o țară! N-am aroganța de a da lecții, dar privind lucrurile în profunzime...'.

VEZI ȘI: Diaconescu, mesaj disperat din Afganistan

Extragerea de către ţările Uniunii Europene a oamenilor pe care i-a avut în Afganistan nu s-a făcut într-un mod organizat, nefiind o acţiune coordonată la nivelul UE, a susținut Diaconescu la DC News TV.

'Cum aţi văzut, fiecare s-a descurcat cum a putut să-şi scoată oamenii din Afganistan. Nu a existat un anume tip de coordonare al Bruxelles-ului. Într-o formă sau alta, va exista, într-o primă etapă, presiunea cu afganii eligibili care au lucrat cu noi, care au stat alături de noi – noi însemnând inclusiv românii. Oamenii aceia nu pot fi lăsaţi, sunt vânaţi din casă în casă. Vă rog să mă credeţi, am pe telefon mesajul unui afgan care a lucrat cu armata română şi care cere ajutor şi veţi vedea ce spune omul acela în legătură cu sentimentele pe care le are şi câte zile crede el că mai are de trăit.', a spus Cristian Diaconescu. (Citește continuarea articolului AICI.)